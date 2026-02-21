我是廣告 請繼續往下閱讀

護國神山台積電高雄廠區驚爆內鬼！一名包商工頭竟趁施工空檔潛入無塵室，將總重約300公斤電線分批塞進大型工具箱內，企圖載走變賣，險些讓台積電F22廠建廠進度受阻。案經檢警偵辦，橋頭地院審結，依業務侵占罪判處武姓男子有期徒刑6個月，全案仍可上訴。判決書指出，事發地點為台積電高雄F22-P2廠區，當時廠房仍在興建中。武姓男子身為包商工頭，去（2025）年7月間竟趁人員進出頻繁之際，潛入施工中的無塵室工地，將地下一樓多段規格不一的電線分批搬運至自備的大型工具箱內。該批電線總重約300公斤，武男裝妥後還刻意鎖上銀色鎖頭，準備待收工後再載運離場。未料，武男的異常舉動引起現場人員注意。台積電建廠總包商漢唐集成公司一名黃姓員工察覺工具箱異常沉重，加上武男神情可疑，隨即通報警方。警方獲報到場，當場查扣已被上鎖的電線與工具箱，將人贓俱獲帶回偵辦。據了解，這批電線市價逾新台幣11萬元。武男偵訊時坦承犯行，並表示願意與廠商協商和解。不過漢唐集成方面態度強硬，表示無和解意願，堅持依法究辦。法院審理指出，雖然武男尚未將電線實際運出廠區大門，但其已將財物裝入私人工具箱並上鎖，使該批電線脫離原管理人控制，置於自己獨立支配之下，行為已構成業務侵占罪既遂。法官考量電線已全數返還、未造成實質財產損失，量處有期徒刑6個月。