▲吳謹言、洪堯被目擊海南島渡假。（圖／翻攝自小紅書）

35歲中國女星吳謹言憑藉宮鬥劇《延禧攻略》走紅，近年又以《墨雨雲間》穩坐收視女王寶座，事業成績亮眼，2024年和男星洪堯結婚、2025年產下一女的她近況曝光，她被網友目擊農曆過年初三當天和老公素顏、穿拖鞋去吃披薩，生完小孩近一年的她身材已經恢復成孕前模樣，外型看起來依舊少女！2026年農曆春節大年初三當天，有民眾在海南島目擊吳謹言和老公洪堯渡假，小倆口在日月灣半戶外餐廳悠哉用餐，曝光的照片中，吳謹言素顏腳踩拖鞋，身穿灰色短袖上衣搭配淺色牛仔褲，一邊吃披薩一邊滑手機，模樣輕鬆自然，毫無明星架子。升格當媽後，吳謹言的身材與狀態成為討論焦點，照片中她身材纖細，因此許多網友讚她恢復迅速，甚至被形容為「瘦回紙片人」，在海南度假時，她自然隨性的模樣更被讚「像大學生一樣清新」，少女感十足。吳謹言與洪堯因合作《延禧攻略》相識，兩人不但在戲裡演情侶，戲外也擦出火花，最終修成正果。兩人於2024年9月步入禮堂，並在2025年2月迎來女兒誕生，升格一家三口。從收視女王到母親的身分轉變，吳謹言在人生不同階段皆交出亮眼成績，也讓外界更加期待她未來在螢光幕上的新作品與新突破。