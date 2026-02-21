我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效，對美國及全球經濟投下震撼彈。前立委許毓仁表示，台灣要把不穩定性降到最低，且對外要呈現方向一致、履約一致，讓華府了解台海穩定不是短期美中貿易降溫的籌碼。許毓仁在臉書發文表示，川普關稅被最高法院卡住後，白宮立刻改用其他法源推回「全球 10%」臨時附加稅。對台灣來說，重點不是稅率本身，而是如何面對後續不確定性。白宮已確認習近平與川普將在3月31日至4月2日會晤。對華府政策圈而言，這場峰會的關鍵不只在議題本身，而在「時間壓力」下雙方期待的成果和施壓力道的改變。許毓仁分析，在川普的關稅政策受挫之下，北京更傾向提出多議題打包，關稅、科技出口限制、芬太尼與關鍵礦物、以及施壓川普對台灣相關的軍售與挺台行動克制，會被放進同一個交換框架。北京知道，在峰會期間，白宮更急迫想要對「可見成果」的需求更高，提出交易的可能性越高。至於台灣該怎麼與華府對話才會有效，許毓仁建議，針對台灣關鍵輸美品項，要求白宮清楚公布並可執行的口徑：分類、豁免、期限、例外處理與轉換規則；因為這波10%是以《1974 貿易法》122條的150天臨時工具推出，企業最需要的是穩定的「操作手冊」。企業最怕的是規則一變、整條供應鏈被迫重談；台灣要把「不確定性」壓到最低，讓供應鏈穩定成為雙方共同利益。他也提到，政府部分要盤點輸美產品可能豁免項、合約關稅分攤條款、與在美庫存/轉運節點，先把「重談成本」降到最低。許毓仁進一步指出，對外要呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」。華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是台灣是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。內部越分裂，外部越容易把台灣視為可被調節的變數。美國財政部長貝森特接受Fox News專訪，特別提到「盟友應該要履行合約（honor the deal），否則川普總統擁有拒絕（embargo）貨物進入市場的權利」許毓仁強調，台灣要讓華府理解，「台海穩定不是可以用來換取短期中美貿易降溫的籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。」