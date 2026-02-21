我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港網球一哥黃澤林（如圖）傳出和陳奕迅愛女陳康堤相戀。（圖／翻攝黃澤林IG@coleman_won）

香港歌手陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance），去年簽約華納唱片出道，演藝事業備受矚目，感情生活更是大眾關注的焦點。近日驚傳陳康堤戀上香港網球一哥黃澤林（Coleman），兩人在社群上高調放閃，點讚留言，港媒爆料促成這段良緣的媒人正是Eason本人。樂壇星二代與體壇新星的夢幻組合，成為新春開年的討論話題。根據《香港01》報導，陳康堤和黃澤林的媒人就是Eason。陳康堤和黃澤林兩人同樣出生於2004年，年紀相仿且一拍即合，在今年1月初舉行的中銀香港網球公開賽及2月初的台維斯盃，都能看見陳康堤身影。當時外界以為她只是單純陪爸爸看比賽，沒想到是為男友加油打氣。身為香港網球一哥的黃澤林，平時經常需要飛往世界各地四處征戰，但遠距離絲毫沒有減少兩人的甜蜜互動。眼尖的網友發現，只要黃澤林一更IG貼文，幾乎都能看到康堤火速「秒讚」力挺；而男方也同樣密切關注康堤的動態，甚至毫不避嫌地在康堤的美照下方，大方留下「🔥」及「❤️」表情符號。才子佳人的戀情曝光後，立刻收穫了許多粉絲的祝福。