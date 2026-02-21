大年初五開工，過年連假也即將進入尾聲。勞動部勞動力發展署近3年推動多元培力計畫，每年平均進用近2,800人弱勢失業民眾，推薦3個「多元培力計畫」用人單位於北中南地區經營的在地景點，各個景點分別具有山林、海邊及糖廠等特色，在享受春節假期悠閒之餘，更可以同時領略自然風光與傳統之美，創造幸福共享的體驗遊程。
新竹縣寶山鄉新城社區的營利事業全都圍繞著寶山「三寶」發展：黑糖、柑橘和綠竹筍，將這3種採用自然農法耕種的作物當成營收主力，打造從研發、行銷到販售產品與服務的垂直整合商業模式。並運用勞動力發展署「多元培力計畫」提供在地民眾上工機會，結合農友及合作通路業者、活化休耕地。除了農事體驗、生態導覽及在地食材田園餐桌等主題遊程，也積極對企業客戶與校園學童開辦食農教育，進行推廣。
雲林口湖鄉是台灣養殖業大本營，金湖休閒農業區面積廣達517公頃，漁產豐富多元，有文蛤、白蝦、台灣鯛、鰻魚等。金湖休閒農業發展協會以口湖遊客中心為基地，透過餐飲打開知名度，再以農遊行程成功整合在地農漁業特色產品、景觀、生態與文化資源。除了吸引青年返鄉、提供在地上工機會外，也運用盈餘回饋鄉里、照顧弱勢。
高雄市旗山區糖廠社區發展協會運用在地特產香蕉及糖業文化資源，設計出獨特的「香蕉全利用」旅遊體驗，成為全台農村社區競賽的新典範。藉由「多元培力計畫」的協助，建立商業模式和培育人力資源，不僅帶領地方發展、強化地方組織，還催化社區周圍成長，吸引遊子返鄉，共同努力創造屬於家鄉特有的場域。
近3年，勞動力發展署推動多元培力計畫，每年平均進用近2,800人弱勢失業民眾，因多元培力計畫的單位遍及全台各地，勞動力發展署特別蒐集相關單位資訊，有興趣的民眾可至「社會經濟入口網」網站查詢。
