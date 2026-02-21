丹丹漢堡春節自2月15日至20日連休6天，初五恢復營業，讓員工完整陪伴家人過年，雖然有民眾南下返鄉撲空大感失落，但許多網友都大讚丹丹漢堡的做法完全就是「幸福企業」的展現，而今（21）日初五一開工立即就吸引大票民眾排隊搶吃，甚至一早10點各店門外就已大排長龍，大批顧客直呼：「幸好我還多待一天！」
丹丹漢堡不賺過年財！霸氣連休6天 全場讚：幸福企業
一名網友在春節連假初期就發文直呼：「回到南部最崩潰的地方在於，突然發現丹丹漢堡從2/15開始公休六天！」原來丹丹漢堡每逢春節都選擇「見紅就休」，自2月15日（小年夜）起公休至2月20日，連休6天，讓員工一路放假到初四，21日（初五）才全面恢復營業。
不少人紛紛留言撲空經驗，「滿心期待想回味一下，結果撲空」、「我每年都為了丹丹回去，每年都吃不到」、「今天終於從日本回高雄的人，滿心歡喜想吃丹丹的說」、「想說中午繞過去買午餐，結果發現休息」、「多請假一天，事由：吃丹丹」。還有人表示，明明看到過年前大排長龍，心想等人潮少一點再去，卻碰上店休鐵門拉下，只能望門興嘆。
儘管有顧客失落，但也有大批網友力挺，認為固定年節休假反而更能展現企業文化，「丹丹一如往常地見紅就休，算是一種幸福企業了」、「丹丹過年休假每年都有，只是日期不一定」、「這樣很不錯，讓員工好好過年」、「身為丹丹的員工覺得很欣慰」、「以前在丹丹打工還會被摳回去支援除夕，現在福利越來越好了」。
丹丹漢堡開工秒排爆！鼎泰豐、海底撈也讓員工回家過年
而丹丹漢堡今日初五恢復營業首日，各分店一早即湧入排隊人潮，隊伍甚至延伸至店外，但顧客們鐵了心就是要吃到，「一路南下，怎麼可以錯過！再久也要等！」可見人氣依舊。
事實上，近年已有部分大型餐飲品牌調整年節營業策略。鼎泰豐自2017年起，全台門市於除夕與初一公休，今年也於2月16、17日暫停營業，已連續10年維持此安排；海底撈近年也於除夕與初一公休，初二恢復正常營業，今年同樣休2天，並感謝員工一年辛勞。
