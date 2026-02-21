我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院昨晚11點判決川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效。白宮緊接反擊，簽署命令對全球加徵10%關稅且即刻生效。民眾黨團今日呼籲，賴清德總統跟行政院長卓榮泰有責任儘速向國人說明。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，台美才剛簽署貿易協定及投資MOU，文本尚未送至國會審議，美國最高法院便判決美國總統並無權力依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅，動搖貿易協定的法律基礎，為我國產業及國人權益帶來高度不確定性。民眾黨立院黨團今日呼籲20兆鉅額採購仍應兌現嗎？依據《貿易法》所徵收的150天10%關稅所受的影響及如何因應？賴清德總統跟行政院長卓榮泰有責任儘速說明。陳清龍表示，目前行政院的回應仍非常空洞，僅說會適時因應，但到底台美關稅協定是否需要修改或重新談判？20兆鉅額採購仍應兌現嗎？依據《貿易法》所徵收的150天10%關稅所受的影響及如何因應？賴清德總統跟卓榮泰院長有責任儘速說明。陳清龍指出，過去台美關稅談判一路黑箱，簽訂前什麼都沒講，簽訂後就急著逼國會背書，賴政府應藉此機會與國會充分溝通，並向國人清楚報告因應方式，降低因不確定性所帶來的衝擊，爭取產業及勞工最佳利益。