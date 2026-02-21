我是廣告 請繼續往下閱讀

南僑控股 （1702）今（21）日公開資訊觀測站公告，南僑控股公司董事長、南僑集團會長陳飛龍逝世，享耆壽90歲，新任者將另行公告。南僑集團發布聲明，會長陳飛龍數十年如一日工作視事，2月12日在家人的陪伴下，安詳辭世，享耆壽90歲。南僑表示，如聞擲地有聲之遠颺，如沐春風化雨之驟冷，凡往來交遊的摯親尊友和南僑集團全體同仁，莫不深感沉痛與不捨。陳飛龍會長65年來帶領南僑，勇敢跨越產業領域，不畏逆境迎難而上，開創了南僑前所未有的榮景，陳飛龍的追思會所設於台北市延平北路四段100號，追思日期自2月24日至2月26日，上午10時至下午3時。陳飛龍出生於英屬香港九龍，1974年，其父過世，陳飛龍接下家族事業，成為南僑化工董事長；2017年，陳飛龍也將南僑化工轉型為「南僑投資控股」，旗下子公司上海南僑更在2021年於上海A股掛牌上市，為台灣首家A股掛牌上市食品企業。南僑集團涉足多種業務，包含洗劑日用品、烘焙油脂、冰品、休閒食品、嬰兒米果、速食麵、冷凍麵糰、急凍熟麵、常溫熟飯等。另外也包含多家餐飲品牌，如點水樓江浙料理、本場流示範麵店、台北寶萊納餐廳等。政治領域，親民黨曾於2001年提名其擔任全國不分區立法委員，但未進入當選名單。劉松藩於2004年辭職後，曾遞補其半年之任期，擔任不分區立法委員。