美國聯邦最高法院日前針對川普政府引用《國際緊急經濟權力法》徵收全球關稅裁定違憲，引發國際擔憂。民進黨立委王定宇發文指出，各界應先釐清判決細節，雖然全球性關稅受挫，但涉及國家安全的「232條款」及反制不公平貿易的「301條款」依然有效。川普隨即啟動《1974年貿易法》第122條等備案，對全球課徵10%臨時關稅，顯示美國保護主義方針並未改變，台灣也因提前佈局，已成功取得戰略領先地位。王定宇強調，台灣有兩點戰略優勢，其一是2026年1月簽署協定，不僅將稅率降至15%，更成為全球第一個取得「232條款」豁免地位的國家，範圍涵蓋鋼鋁及半導體等產業，確保最惠國待遇，在全球關稅戰中搶先卡位完成避險。另外，針對台積電赴美投資的質疑，他認為這屬於長期的戰略布局，目的是換取高達2.5倍的免稅配額，利用半導體領先實力與美國建立深厚的經貿紐帶。面對美國的司法波動，王定宇認為，台灣已達成的穩定協議與實質夥伴關係，正是應對國際變局的最強護城河。與其過度擔憂法律爭議，不如正視台灣利用半導體優勢所換取的免稅空間與市場擴張機會。並呼籲國人應對台灣的產業底氣有信心，透過與美方建立不可或缺的供應鏈合作，確保在高壓的國際競爭中立於不敗之地。