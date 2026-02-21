我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宇多田光分享吃蕎麥麵的故事，因為看到沒訂位的人撲空，直呼手上的麵更好吃了，慘被罵翻。（圖／X@宇多田ヒカル@utadahikaru）

宇多田光訂位名店吃麵 意外被炎上

宇多田光被說心機很重 她傻眼：好沒幽默感

日本天后宇多田光日前在社群分享吃麵的心得，卻意外被網軍炎上，她因為臨時起意想去一家第一次造訪的新蕎麥麵店，原本心想只有一個人，而且時間還早，應該不用預約，但保險起見最後還是打電話訂位，結果一坐下就看到不少沒預約、臨時上門的客人被店員婉拒，她邊看邊默默吸著麵，還笑說那碗蕎麥麵瞬間變得更好吃，原本只是日常碎念，卻在網路上被放大檢視，「個性很差」、「心機很重的女人」，讓宇多田光相當傻眼：「蛤？為什麼？」宇多田光發文說，在第一次要去的新蕎麥麵店前，心裡碎念：「反正我一個人，而且這麼早，應該不用預約吧？……嗯，還是打個電話保險一點好了。」結果真的訂到位，入座看著那些沒預約、臨時跑來的人，一個個被店員說：「不好意思，今天從很早的時段就客滿了……」然後當場石化退場，「我一邊默默看著這一幕，一邊吸著蕎麥麵，那個好吃程度直接翻倍。大家今天也辛苦了🍵」。沒想到一段吃麵分享，讓宇多田光慘被炎上，部分網友解讀她在享受別人撲空的優越感，質疑她心胸狹窄，有人認為預約成功本來就會安心，知道是人氣店也會有種「果然很多人沒訂位」的感覺，甚至對被擋在門外的人產生同情，各種情緒交織都很正常，但把這些情緒直接連結成「變好吃」，是不是顯得有點刻薄；也有人坦言，是自己過去對她形象投射太美好，才會在看到這段文字時感到小失望。另一派聲音則完全站在她那邊，直言預約從來不是單純「卡位」，而是對那個時間段店家營業權利的一種承諾，守約的人順利入座，沒預約的人被婉拒，本來就是再日常不過的差別，她不過是用一碗蕎麥麵，把這種生活裡的微妙落差寫出來而已。不過也有人不在意宇多田光訂位與否，笑說店家如果接起電話問名字，對方回答「宇多田光」，老闆應該會先嚇到沉默3秒。面對炎上，宇多田光今天也出面回應，她說：「我還想說：『蛤？為什麼？難道有人在酸宇多田裝庶民嗎？說什麼她明明有錢到可以把整間蕎麥麵店買下來之類的？』結果去X上一看，真的有一小撮人留言說什麼『個性很差』、『心機很重』，超扯😂根本幽默感集體下線😂是不是平常只在SNS上看文字，沒語氣沒表情，就很容易自己腦補成別的意思啊。」