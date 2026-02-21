「人間水蜜桃」壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，2024年獲選加入南韓啦啦隊水原足球俱樂部，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。今年適逢馬年，壯壯昨（20）日公開一系列穿高衩泳衣騎馬的照片，網友大呼：「想當那一隻馬！」
穿連身泳衣騎駿馬 壯壯性感拜年送福利
壯壯在粉專上傳數張寫真福利照，向大家拜年，照片主題相當應景，她微卷中長髮披肩，穿一套咖啡色連身泳裝，不但正面大V字剪裁，下半身還開高衩，放送豐滿上圍、深邃事業線及兩條比例適中的美人腿，尺度裸至大腿根，十分火辣，只見壯壯騎在一匹駿馬上，畫面美不勝收、張力十足。
而壯壯也寫下新年期許，「2026願自己成為一隻脫韁野馬，放自己一馬、自由自在、不被左右、不被任何事束縛、不被任何人馴服，飛奔在自己選擇的路上，始終奔向自己。」
貼文曝光後，大批網友爭相留言、告白：「幸福的馬兒」、「想當那一隻馬，保護我的騎士」、「一起走春吧」、「看到壯壯誰不脫韁」、「馬力全開了」、「馬年剛開始就這麼辣！」
首本寫真集主打蜜桃臀 尺度太大父親反對出版
2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，尤其「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。
資料來源：壯壯 / Ula Shen臉書
