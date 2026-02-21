今（21）日大年初五是春節連續假期倒數第二天，省道紫南宮周邊路、蘇花路廊及南迴等路段車多，而北埔老街、阿里山遊樂區2處觀光熱點停車率超過七成已啟動疏運。公路局預估最後一天春節連假，北返車潮將湧省道7處路段，提醒用路人配合疏導措施行駛。
截至今日下午3點，省道部分地區如台2線大武崙及台62線西向七堵至安樂路段、台3線及台3丙線紫南宮周邊路段、台4線龍潭路段、台9線蘇花路廊及南迴路段、台61線玄寶大橋及中彰大橋路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。
另台3線北埔老街、台18線阿里山遊樂區等2處觀光熱點停車率皆已超過7成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。
公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,022班次，疏運35,370人；東部國道客運路線共計行駛536班次，疏運10,539人。依據目前預售情形，西部國道客運尚有55.37%空位，東部國道客運尚有77.87%空位。
明（22）日是大年初六，預估將有北返車潮，
- 省道易壅塞路段：台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段
- 銜接國道易壅塞路段：台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線臺中環線銜接國道3號霧峰交流道路段
