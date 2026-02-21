今（21）日大年初五是春節連續假期倒數第二天，省道紫南宮周邊路、蘇花路廊及南迴等路段車多，而北埔老街、阿里山遊樂區2處觀光熱點停車率超過七成已啟動疏運。公路局預估最後一天春節連假，北返車潮將湧省道7處路段，提醒用路人配合疏導措施行駛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
截至今日下午3點，省道部分地區如台2線大武崙及台62線西向七堵至安樂路段、台3線及台3丙線紫南宮周邊路段、台4線龍潭路段、台9線蘇花路廊及南迴路段、台61線玄寶大橋及中彰大橋路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。

另台3線北埔老街、台18線阿里山遊樂區等2處觀光熱點停車率皆已超過7成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。       

公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,022班次，疏運35,370人；東部國道客運路線共計行駛536班次，疏運10,539人。依據目前預售情形，西部國道客運尚有55.37%空位，東部國道客運尚有77.87%空位。

明（22）日是大年初六，預估將有北返車潮，

  • 省道易壅塞路段：台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段
  • 銜接國道易壅塞路段：台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線臺中環線銜接國道3號霧峰交流道路段
公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，或上公路局疏運專區公路局智慧化省道即時資訊服務網，查詢最新路況；並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。


更多「2026過年」相關新聞。

相關新聞

初三出遊車潮將湧現　公路局點名這幾處省道易壅塞路段

國道18起事故釀回堵　早上大雅至台中、宜蘭到頭城最塞

收假車潮昨日午後已出現　公路局推11處國道替代道路

初五收假必看！高公局：國道北向塞、最佳出發時間一次看