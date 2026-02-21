中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，大年初五天氣偏暖舒適，今（21）日起至下周二（24日）白天各地多雲到晴，白天20至25度以上、南部近30度，但日夜溫差達10至15度。下周二晚間起鋒面南下並伴隨東北季風增強，北部、宜蘭與東半部降雨機率升高，高溫降至20至23度。228連假天氣偏不穩定，下周四（26日）短暫回溫後，下周五（27日）再有另一波鋒面影響，降雨範圍擴大，中部以北與東半部為主，北部與宜蘭地區也隨之轉涼。
初五到開工日白天熱飆30度！各地晴朗、東部有雨
曾昭誠指出，台灣今天受偏東至東南風影響，西半部及北部多雲到晴、雲量偏少；花蓮、台東與南部雲量稍多。降雨集中在台東、恆春半島及小琉球一帶，可能出現零星降雨，但雨量有限；其餘地區整體偏晴朗。今明兩天及下周二清晨至上午，中部以北易有低雲或局部霧影響能見度；今晚起金門、馬祖亦須留意霧或低雲對航班與交通的影響。
氣溫方面，今日至下周二白天，各地高溫普遍在20至25度以上，南部接近30度，白天感受溫暖偏熱；夜晚與清晨約16至20度，局部低至15度，西半部日夜溫差約10至15度，東半部今明兩天與下周二溫差同樣偏大，外出需留意增減衣物。
下周鋒面連續報到！北部轉涼、降雨機率大增
曾昭誠表示，下周一（23日）晚間起，鋒面於華南地區逐漸建立；下周二白天開始南移，晚間通過台灣北部。下周二晚間至周三整天，北部、宜蘭與東半部降雨機率明顯上升，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島及北部山區雨量相對較多。東北季風隨之南下，但強度不算強，影響時間短，主要落在下周二晚間至周三（25日）。
溫度變化上，北部、宜蘭、澎湖白天高溫由約25度降至20至23度，略感轉涼；夜間與清晨受影響較小。周三晚間起，大陸高壓偏北出海，台灣再轉偏東風型態；下周四（26日）白天整體回溫。
228連假天氣不穩定！周五鋒面影響 全台降雨機率提高
228連假的天氣仍偏不穩定，下周四晚間再有鋒面形成，下周五（27日）開始影響台灣。下周五、六鋒面影響期間，全台降雨機率提高，降雨範圍更廣，除南部平地外，各地皆有降雨機會；中部以北、東半部為主要影響區，南部山區亦可能出現零星降雨。
下周六（28日）東北季風再度影響，北部與宜蘭白天氣溫率先下滑，連假期間持續轉涼。也就是說，下周將有兩波鋒面與短波系統接連通過，持續影響台灣的天氣，晴雨轉換頻繁，為典型春季多變型態。不過曾昭誠說明，因系統變化快速、模式仍有不確定性，建議密切關注最新預報。
資料來源：中央氣象署
