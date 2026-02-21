我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國一名美妝網紅直播中濾鏡突然失效。（圖／翻攝自Threads）

中國一名美妝網紅日前在直播中，因為美顏濾鏡突然故障，導致自己的真面目在全網曝光，而許多粉絲因為無法接受其中落差過大，掀起一陣退粉潮，短短一次放送事故中，此美妝網紅就流失了14萬粉絲，掀起許多網友討論熱潮。根據《紐約郵報》報導，該名主播原本以白皙小臉、五官立體對稱的形象示人，畫面精緻如同開了高強度美顏濾鏡，未料在她低頭整理儀容的瞬間，濾鏡突然失效，畫面中的她膚色變得較為自然，整體氣質也顯得更成熟。雖然故障僅持續數秒便恢復，但網友已迅速截圖、錄屏，對比畫面在各大社群平台瘋傳。影片曝光後，網友反應兩極，一部分觀眾直言難以接受外貌落差，認為與平日形象差距過大；但也有不少人出面力挺，表示「真面目更順眼」、「濾鏡反而顯得不自然」，更有粉絲指出，過度追求白皙、尖下巴、大眼睛等單一審美模板，容易形成不健康的「東亞審美標準」壓力，數位濾鏡打造出的完美面具，反而讓真實樣貌被貶低。事實上，這類「濾鏡翻車」事件並非首例，2019年，中國網紅喬碧蘿殿下也曾在直播中特效失效，意外曝光與平日形象差距極大的真實樣貌與年齡，當時掀起巨大輿論風波，也成為直播圈經典翻車案例之一。而本次網紅翻車事件，也引起許多關注，甚至有許多觀眾無法接受長相落差過大，紛紛退追帳號，導致該直播主事發至今減少了14萬粉絲。