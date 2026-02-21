我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》課徵的對等關稅，遭最高法院判定違憲無效，川普隨即改用《1974年貿易法》第122條款，對全球進口貨物加徵10%的臨時關稅。前立委蔡正元在臉書發文批評，直指川普「病急亂投醫」，不僅法律基礎薄弱，且實施期限僅限150天，預計只能課徵到今年7月，對於長期的貿易政策改善並無實質助益。動用第122條款的前提是美國面臨嚴重的國際收支赤字，且已對美元及經濟穩定構成重大威脅，但目前這些條件不存在。蔡正元強調，美國雖有貿易赤字，但並未陷入國際收支赤字，且當前美元沒有貶值危機，失業率低於中國、GDP成長率優於歐日，通貨膨脹也溫和。在缺乏正當法律前提下強行課稅，蔡正元預言川普將再次面臨法院訴訟，最終結果很可能依然是「灰頭土臉」。蔡正元批評，美國當前最大的問題其實是關稅過高，而這正是川普政策一手造成。他重申，自己早在去年年初就曾精準斷言，川普的關稅政策猶如「王安石變法」，最終注定一事無成。他認為，這種罔顧經濟實況的貿易干預，不僅無法解決美國經濟的根本性問題，反而會因不斷變動的法律授權與頻繁遭挫的政策，使美國陷入混亂的經貿僵局。