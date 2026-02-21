美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的廣泛對等關稅政策無效。《紐約時報》分析川普政府與多國達成的貿易協議，會受到的影響，台灣僅有塑膠、紡織、農產品受影響，主要出口的晶片、電子零組件免於關稅。
《紐約時報》指出，美國最高法院撤銷川普關稅，令政府近幾個月來與多個最大貿易夥伴達成的系列貿易協議陷入不確定性，其中許多稅率都定在15至20%，換許有利的貿易讓並及對美投資承諾。
台灣：美台本月12日完成了一項於一月宣布的協議，確保台灣在美投資2500億美元於半導體與技術製造的承諾，用以換取較低的關稅。台灣官員經過六次赴美談判，爭取到了15%的關稅稅率。台灣的主要出口產品，電腦晶片與電子零組件已根據4月的電子豁免條款免於關稅，受裁決影響而被撤銷的僅限於塑膠、紡織與農產品等少部分商品。
中國：中國一直是川普貿易戰的主要目標，對美出口商品受到基於不同法律依據的多重關稅約束，多層疊加導致部分產品的總關稅負擔相當沉重。法院裁決撤銷了10%的一般關稅，以及10%的芬太尼稅，但對電動車100%關稅、鋼鐵和鋁製品50%或更高關稅，都仍然存在。
韓國：去年10月美韓達成協議，將關稅自25%降至15%，換取韓國晶片巨頭SK海力士、三星等企業增加在美投資，共投資3500億美元。但上個月因進度太慢被川普威脅恢復25%。
日本：最初被威脅35%的關稅，去年7月達成框架協議，日本同意對美投資5500億美元，換取15%的一般性關稅。
東南亞：該地區是美國球鞋、家具與成衣的代工廠。最初被威脅49%左右的極高稅率，到去年夏天達成約19%的協議框架。馬來西亞、柬埔寨、印尼等3國已與美國達成協議，法院裁決能為東南亞地區提供一些緩解。
英國：英國是首個與川普簽署貿易協議的國家，協議降低英國汽車出口關稅，並對其他多數商品設定10%的附加關稅基礎。
印度：最初被川普課徵50%懲罰性關稅，改徵18%。印度承諾在五年內購買5000億美元的美國商品，且川普要求印度停止購買俄羅斯石油，雖然已有跡象顯示印度正在減購，但尚未確認會完全停止。
歐盟：歐盟去年與美達成協議，將關稅上限設在15%，換取歐洲購買7500億美元的美國能源，並增加對美投資6000億美元。但這項協議尚未完全執行。
加拿大：最高法院的裁決對加國影響極小。大多數加拿大對美出口的關稅屬於鋼鐵與鋁等特定產業關稅，並不在裁決範圍內。且根據美墨加貿易協定（USMCA），約90%的加拿大出口商品目前已免徵關稅。
墨西哥：墨西哥超過80%的出口商品已根據美墨加貿易協定免徵關稅。墨國出口的鋼、鋁、銅、重型卡車及木材產品仍受特定產業稅項約束。
