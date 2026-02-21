我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國人氣啦啦隊女神Mingo甜美笑容與專業舞蹈實力，吸引不少人專程前來，只為一睹女神風采。（圖／翻攝畫面）

▲高雄車站與環球百貨共同主辦的「名人快閃見面會」邀請到高人氣兒童主持人柳丁哥哥、葡萄姐姐。（圖／翻攝畫面）

大年初五迎財神、開工大吉！由高雄車站與環球百貨共同主辦的「名人快閃見面會」今（21）日下午於新高埕廣場熱力登場。邀請高人氣兒童主持人柳丁哥哥、葡萄姐姐，以及韓國人氣啦啦隊女神Mingo聯手演出，在初五開工日為民眾送上滿滿祝福與歡樂能量。活動於下午2點揭開序幕，柳丁哥哥與葡萄姐姐以活力唱跳炒熱氣氛，小朋友們跟著節奏揮舞雙手、大聲唱和，整個廣場瞬間化身大型親子歡樂派對。隨後Mingo壓軸登場，甜美笑容與專業舞蹈實力一亮相，現場尖叫聲瞬間爆發，粉絲高舉手機熱情應援，不少人專程前來，只為一睹女神風采。舞台前方擠滿支持者，歡呼聲與掌聲此起彼落，將初五開工日的熱度推向最高點。活動最高潮莫過於Mingo特別準備的「親筆簽名限量春聯」抽贈環節。現場送出20張由Mingo親自簽名的新春春聯，象徵新的一年「馬到成功、開工大吉」。消息一公布，全場氣氛再度沸騰，幸運粉絲開心合影，直呼這是今年最幸運的開工禮物。此外，廣場同步打造馬年限定打卡熱點。巨型飛馬裝置藝術象徵奔騰向前的新年氣勢；浪漫燈籠海營造濃厚年節氛圍；笑臉塗鴉牆吸引親子一同留下祝福與笑容，為城市增添滿滿喜氣。環球百貨表示，希望在大年初五這一天，以歡樂活動為市民帶來好運與活力，為新的一年揭開亮眼序幕。高雄車站與環球百貨未來也將持續透過多元活動，讓新高埕成為城市共享歡樂的重要場域。