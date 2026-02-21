我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全日金門航線雙向可提供約1.1萬個座位數疏運旅客。（圖／民航局提供）

今（21）日大年初五是春節連續假期倒數第二天，國道、省道已經出現北返車潮，離島機場也開始出現返回本島工作崗位或就學人潮。交通部民航局考量今日金門機場前往本島的候補旅客較多，協調航空公司增開2架次台北—金門加班機，也請國防部支援4架軍機分別前往台北、台中、高雄。民用航空局已協調航空公司增開2架次台北—金門加班機，今日金門航線含正班機預計可飛航110架。同時今日啟動軍機疏運，請國防部支援4架次軍機，包括金門飛往台北2架次，飛往台中、高雄各1架次。全日金門航線雙向可提供約1.1萬個座位數疏運旅客。金門航空站將自今日起，連續3天成立聯合補位服務櫃檯，減少無謂紛爭並維護機場秩序，同時協調臨時加班機以加速疏運旅客，讓每位鄉親都可以安心迅速返回工作崗位。2月21日上午6時30分開始受理登記，線上候補則自6時45分開始，至2月23日航空疏運正常時結束；為符合公平原則，補位登記序號於聯合補位實施期間皆為有效，倘旅客於當日無法補上機位，毋需再重新辦理登記。另，持有各航空公司VIP卡會員享有優先補位措施者，在聯合補位候補期間一律停止適用。完成候補登記的旅客應記住個人之電腦序號，請勿離開現場，經唱號或唱名未到場或不願搭乘已候補上之航班者，均視同放棄補位權利，棄權旅客如欲繼續候補，需重新輸入資料，再次登記。每班班機起飛時間前20分鐘進行唱號或唱名作業，原則以先離站者先喊號，若時間相同以先落地者先喊號，於接獲航空公司通報空位數後，依候補登記名單順位唱號或唱名，若航空公司該班次尚有甚多空位時，得提前於前30分鐘(含以上)開始作業。另，候補旅客若有序位連號之老弱婦孺相伴同行，而未能補上同班機者，得以保留補位權利，但人員不得離開現場，其後續號碼依序遞補。