我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Albee（如圖）過去曾上《11點熱吵店》分享性生活尷尬事。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

Albee愛愛到一半房門突打開！場面太尷尬

▲Albee（如圖）正面全裸被男友媽媽看光，尷尬場面太害羞。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

男女間的親密互動是感情潤滑劑，若沒做好防護，恐發生讓人想找地洞鑽的窘境。女星Albee（范乙霏）曾於談話節目《11點熱吵店》中分享年輕時的性愛尷尬事，回憶當年到男友家中約會，因一時衝動房間電燈沒關、房門沒關，便直接褪去衣衫、發生激烈親密行為，「我們就直接就來！」怎料男友媽媽直闖入內，Albee正面裸身與對方四目交接，全場害羞尷尬。Albee過去曾上《11點熱吵店》分享性生活尷尬事，錄影時吐露，這段插曲發生在大學時代，某天她與男友在對方家中用餐完畢，突然間愛火被點燃，雙方興致來得太快，2人都處於極度急躁的狀態，不僅房間電燈沒關、房門沒關，便直接褪去衣衫、發生激烈親密行為，「我們就直接就來！」就在愛意正濃烈之際，男方媽媽竟完全沒有敲門，便直接轉動把手推開房門，男方媽媽當場撞見一絲不掛的Albee跨坐在兒子身上，立刻發出尖叫，驚呼：「你們幹嘛不鎖門？」隨即將門關起，突如其來的驚嚇小倆口慾火全消，只能瘋狂大笑，「我跟我男友笑到真的沒辦法再繼續進行下去！」等Albee跟男友平復情緒、穿戴整齊走出房外時，媽媽早已離開現場，回想這段荒謬過往，Albee至今仍覺得不可思議，「那個當下很荒謬，我們都沒有穿衣服，真的在進行中，媽媽跟我就是正面，2人四目交接。」這段經歷太過震撼，糗事成了Albee難以抹滅的糗事記憶，全場害羞尷尬。