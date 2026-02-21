我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蒼井空透露自己3年前差一點離婚。（圖／IG@aoi_sola）

前日本AV女王蒼井空自2011年後就沒有推出新作品，2018年她宣布和DJ NON結婚，婚後育有一對雙胞胎兒子，全心投入家庭的她近日在社群曬出自己手戴鑽戒的照片，透露自己3年前曾陷入離婚危機中，當時和老公吵到差點分居各過各的，引起許多粉絲關注。蒼井空於2018年與DJ NON結婚，婚後育有一對雙胞胎兒子。她日前在IG限時動態坦言，這段婚姻在2023年曾出現嚴重危機，透露當時夫妻爆發激烈衝突，關係降至冰點，一度面臨分居甚至離婚的可能，她表示自己在氣頭上摘下婚戒，之後就再也沒戴上過，直到最近大掃除時意外找回這枚戒指，才重新戴上，象徵兩人已經好好地走出陰霾，至於當年的爭執原因，她並未多談。婚後蒼井空逐漸淡出公開活動，專心照顧家庭，時常在社群分享一家四口的生活點滴，當年宣布懷孕時，還遭到部分網友諷刺與惡意留言，甚至有人直言「孩子很可憐」，她當時大方回應，強調自己因為喜歡小孩才決定當母親，也會努力成為負責任的家長。談及出道經歷，蒼井空曾透露，年輕時原本夢想是當保母，後來因星探鼓勵踏入演藝圈，對方還以「妳會成為下一個飯島愛」為她打氣，她也曾分享第一部成人作品酬勞僅約100萬日圓，與外界想像的高額收入存在落差，不過多年來持續演出、加上亮眼外表，讓她有了「AV天后」的稱號，不過她2011年後就再未推出相關作品，形同引退多年，但在台港澳地區人氣和討論度仍居高不下，無論是婚姻近況或育兒分享，都能引發廣泛關注。