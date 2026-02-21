我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男團FEniX五位團員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆，每個人都有自己過春節的儀式感。（圖／Hit Fm提供）

男團FEniX在春節期間化身代班DJ，五位團員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆齊聚Hit Fm，今（21）日陪聽眾一起熱鬧迎接大年初五。為了在馬年迎來好氣象，團員們各自公開了獨門的新年小撇步，其中李承隆拜車關祈求交通平安順遂，而隊長MAX紅包放枕頭下求好運，各種充滿儀式感的招數，可看見他們私下逗趣的一面。因為工作需要頻繁通勤，李承隆拜車關成了他每年的必備行程，他認為一天的交通順暢，心情就會清爽一整天。MAX則是把紅包放枕頭下求好運，堅持要等過完年才把壓歲錢拿出來。此外，曹家齊會到廟裡拜拜並捐款做公益求好迴向，夏浦洋則是不管多累都會在除夕夜親自清理神桌，陳峻廷則是務實地翻閱農民曆查看流年與是否需要點光明燈。每個人有自己的春節儀式感，團員們彼此也笑稱簡直像是變身迷信男團。聊到過年期間的放鬆日常，團員們各自把握難得的九天年假充電。夏浦洋在家靜養休息腳傷，準備開工好好練舞。陳峻廷趁機喘口氣消化過去一年的忙碌行程，曹家齊沉浸在電玩世界放鬆，MAX則是每天吃好睡飽享受年菜，李承隆笑說隔了幾天沒見，已經開始想念FEniX團員們了。夏浦洋表示，高齡90歲的奶奶身體相當硬朗，從他大學時期就開始瘋狂催婚、催生。他曾無奈回應奶奶「但我還在念書欸！」沒想到可愛的奶奶竟回他：「邊念邊生啊！你生，阿嬤幫你養！」在迎向馬年的時刻，FEniX團員為彼此許願，夏浦洋祝福陳峻廷，期望他能接到更多好作品，演技被更多導演與監製看見，順利接下電影男主角。陳峻廷祝福MAX，不要把所有事情都往身上攬，盼他今年別太辛苦，多把心事拿出來一起分擔。MAX祝福李承隆健康茁壯，在音樂上有更多突破，更期待他今年能推出達到人生巔峰的個人代表作。李承隆祝福曹家齊，期望他在主持與節目領域大放異彩，並帶領團員挑戰更高難度的舞蹈，讓演出更吸睛。曹家齊則是祝福夏浦洋，許願他身體健康、參與更多演出，並祝福他未來橫跨戲劇、電影與音樂的作品，能一舉拿下金馬、金鐘與金曲，成為三金得主。