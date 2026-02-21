我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《天機試煉場》惹爭議！誆騙殉職消防員（如圖）家屬要拍烈士紀錄片，取得其照片和生辰資料的使用權，遭批太過缺德。（圖／翻攝自Disney+）

Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》開播後引起熱烈討論話題，節目中邀請塔羅專家、薩滿巫師、命理學家等49位大師同場對決，請他們從逝者的照片推測其死因，沒想到開播沒多久就惹出爭議，第2集中其中一位已逝男性是殉職的消防員，家屬出面指控節目組稱要做英雄烈士紀錄片，他們才授權對方使用照片，為此今（21）日節目組出面道歉，「對於受到傷害的遺屬們，我們感到很抱歉。」《天機試煉場》第2集中出現的爭議照片，主角是在2001年「首爾弘濟洞火災」中殉職的金哲弘消防人員，該火災當年造成6名消防員殉難、3人重傷，事件震撼全國，後來也被改編為電影《烈火救援》，6位殉職消防員事後皆安葬於國立大田顯忠院，地位等同於台灣的忠烈祠，備受社會敬重。然而《天機試煉場》播出後，自稱金哲弘姪子的網友出面指控，表示製作單位當初以拍攝烈士紀錄片為由，取得家屬提供的逝者照片及生辰資料使用權，未料最終卻出現在節目內容中，讓家屬感到遭到欺騙與消費，因此憤而發聲，要求製作方說明並道歉。面對輿論壓力與家屬抗議，《天機試煉場》製作單位今日發聲，向金哲弘消防官遺屬與消防同仁致上誠摯歉意，聲明中表示，會虛心接受社會各界指正，並持續與尚未達成共識的家屬溝通，希望化解誤解；製作方表示事前確實有取得家屬簽署的肖像權、姓名與生辰資料使用同意書，並且已經向家屬解釋《天機試煉場》是命理師之間的競賽節目，不過似乎在溝通過程中有誤會，因此現在製作單位現在正努力向家屬溝通中，希望能夠平息本次爭議。《天機試煉場》採淘汰制闖關，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，節目集結49位擅長塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家同場競技，透過層層闖關爭奪最強命理師寶座。，每一集每一關的題目從僅憑照片與死亡時間推算死因，到看童年照預測人生，甚至丟出多張腳底照、要判斷誰是遊民等，題目元素相當多元，讓節目話題持續延燒。