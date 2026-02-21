我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的廣泛對等關稅政策無效，美國政府恐需退還1750億美元（約新台幣5.5兆元）。日本Toyota、美國好市多（Costco）等全球多家大廠都在退稅原告名單內。綜合路透社、CNBC報導，川普是美國史上首位援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的總統，最高法院的裁決並未明確表示政府是否能保留關稅，也沒有提到退款問題。而已經有多家進口商因下級法院裁定川普的關稅不合法，提起訴訟，要求退還關稅。受影響的公司涵蓋消費品、汽車、製造業和服裝等多個產業，這些企業依賴中國、越南、印度等採購中心的低成本生產。主要原告包括日本豐田集團（Toyota）子公司、美國好市多（Costco）、輪胎製造商固特異（Goodyear Tire & Rubber）、美國鋁業（Alcoa）、日本川崎重工（Kawasaki Motors）及法國眼鏡巨頭依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）等。據賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家估計，最高法院的裁決可能導致過去一年徵收的1750億美元關稅收入面臨退稅。當被問及是否會退還 IEEPA 關稅時，川普表示，此事可能會經過兩到五年的訴訟，暗示不太可能出現快速、自動的退款程序。財長貝森特則商界領袖表示，由於最高法院沒有就退款問題提供任何指示，因此這些問題存在爭議，這可能會拖延數週、數月甚至數年。最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）是持反對意見的3位保守派大法官之一，他警告美國可能需要向已繳納IEEPA關稅的進口商退還數十億美元，即使一些進口商可能已經將成本轉嫁給了消費者或其他方，退款過程可能會是一團糟。