大年初六已無高乘載管制，9天春節連假進入最後一天，交通部高速公路局表示，初六（2月22日）是收假日，預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均相近，北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發。《NOWNEWS今日新聞》整理「初六國道即時路況、高速公路塞車路段、建議出發時間」一次看。
🟡2026初六2月22日高乘載（3人以上）管制
初六收假日，高公局預估國道交通量與平日年平均相近，因此2月22日全台國道已無高乘載管制，車內人數不限制皆可通行。
🟡2026年2月22日初六國道收費措施
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月22日初六匝道封閉
高公局預估初六北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，初六（2月22日）並無實施匝道封閉。
🟡2026年2月22日初六建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
🟡2026大年初六2月22日（周日）易塞車地雷路段
📍國1北向
◾10時至18時，西螺-埔鹽系統
◾10時至18時，南屯-后里
◾14時至20時，苗栗-湖口
📍國3北向
◾16時至18時，竹山-中興
◾16時至18時，草屯-霧峰
◾14時至19時，大山-香山
◾16時至19時，關西-大溪
📍國5北向
◾09時至19時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至16時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾14時至19時，東草屯-霧峰系統
📍國10西向
◾15時至19時，仁武-左營端
🟡高速公路即時路況（➡️點此看影像）、2026初六2月22日建議出發時間
大年初六2月22日是連假最後一天，交通部高速公路局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
我是廣告 請繼續往下閱讀
初六收假日，高公局預估國道交通量與平日年平均相近，因此2月22日全台國道已無高乘載管制，車內人數不限制皆可通行。
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月22日初六匝道封閉
高公局預估初六北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，初六（2月22日）並無實施匝道封閉。
🟡2026年2月22日初六建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
📍國1北向
◾10時至18時，西螺-埔鹽系統
◾10時至18時，南屯-后里
◾14時至20時，苗栗-湖口
📍國3北向
◾16時至18時，竹山-中興
◾16時至18時，草屯-霧峰
◾14時至19時，大山-香山
◾16時至19時，關西-大溪
📍國5北向
◾09時至19時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至16時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾14時至19時，東草屯-霧峰系統
📍國10西向
◾15時至19時，仁武-左營端
大年初六2月22日是連假最後一天，交通部高速公路局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
更多「2026過年」相關新聞。