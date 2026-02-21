大年初六已無高乘載管制，9天春節連假進入最後一天，交通部高速公路局表示，初六（2月22日）是收假日，預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均相近，北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發。《NOWNEWS今日新聞》整理「初六國道即時路況、高速公路塞車路段、建議出發時間」一次看。

🟡2026初六2月22日高乘載（3人以上）管制

初六收假日，高公局預估國道交通量與平日年平均相近，因此2月22日全台國道已無高乘載管制，車內人數不限制皆可通行。

▲2026年春節國道高乘載管制時間。（圖／高速公路局）
🟡2026年2月22日初六國道收費措施

◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

🟡2026年2月22日初六匝道封閉

高公局預估初六北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，初六（2月22日）並無實施匝道封閉。

🟡2026年2月22日初六建議替代道路

◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9

◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61

◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63

◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4

▲2026初六無高乘載管制、匝道封閉，2月22日周日春節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）
🟡2026大年初六2月22日（周日）易塞車地雷路段

📍國1北向
◾10時至18時，西螺-埔鹽系統
◾10時至18時，南屯-后里
◾14時至20時，苗栗-湖口

📍國3北向
◾16時至18時，竹山-中興
◾16時至18時，草屯-霧峰
◾14時至19時，大山-香山
◾16時至19時，關西-大溪

📍國5北向
◾09時至19時，宜蘭-坪林

📍國4西向
◾10時至16時，潭子系統-豐勢

📍國6西向
◾14時至19時，東草屯-霧峰系統

📍國10西向
◾15時至19時，仁武-左營端

▲2026年2月22日大年初六，國道重點壅塞路段與時段。（圖／高公局提供）
🟡高速公路即時路況（➡️點此看影像）、2026初六2月22日建議出發時間

大年初六2月22日是連假最後一天，交通部高速公路局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。

📍《高速公路1968》 APP
iOS下載➡️點此連結
Android下載➡️點此連結

📍《幸福公路》 APP
iOS下載➡️點此連結
Android下載➡️點此連結
 

▲「高速公路1968」可查看即時車速、即時影像。（圖／翻攝畫面）
資料來源：交通部高速公路局

