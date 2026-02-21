我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院針對總統川普課徵對等關稅裁定違法。對此，民眾黨主席黃國昌以「勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法」發文。台灣青年世代共好協會理事長張育萌提出質疑，認為在民主社會中雖可對川普政策表態，但黃國昌身為台灣第二大在野黨主席，其言論形同公開指控川普是「違憲濫權的總統」，此舉動機令人費解。張育萌指出，黃國昌此番言論顯然是見獵心喜，意圖藉由美國判決來暗諷台灣的憲法法庭。他批評，在藍白兩黨試圖癱瘓憲法法庭的背景下，黃國昌藉此質疑台灣司法判決的公正性，目的並非關心美國經貿法理，而是為了對國內司法體系進行政治攻擊，將美國司法案例作為政治鬥爭的延伸工具。張育萌嚴厲指責民眾黨的國際外交立場，質疑民眾黨在旋風訪美僅一個月後，竟對美方元首做出嚴厲的指控，這種外交表態究竟能為台灣爭取到什麼利益？他直言，若政黨主席的言論持續損害台灣的國際關係與利益，該黨的國際部功能形同虛設，甚至建議「乾脆直接廢掉」，以免因不當的國際指控而危及台灣的外交佈局。