英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）涉入已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞及洩密爭議，日前遭英國警方逮捕調查。英國政府正考慮立法，將安德魯從王位繼承順位中移除；英國警方也已聯絡安德魯的隨扈，調查人口販運相關指控。法新社報導，愛潑斯坦檔案中曝光大量與安德魯有關的醜聞，查爾斯國王（King Charles III）已經剝奪胞弟的所有頭銜、逐出皇家寓所。但安德魯作為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的兒子，在英國王位繼承順位仍排第8。但有匿名消息人士指出，英國政府正考慮在警方調查結束後提出立法，將安德魯從王位繼承順位中移除。安德魯19日在山均漢姆堡（Sandringham）被警方逮捕，涉嫌公職人員行為不當，傳他2001至2011年擔任英國貿易特別代表期間，疑似將機密資訊洩漏給愛潑斯坦。至少9個英國警察單位證實，美國政府上個月公布的愛潑斯坦檔案中，許多指控都與安德魯有關。此外，紐約時報報導指出，倫敦都會警察局聲明指出，當局注意到有說法，指控倫敦的機場「可能被用來協助人口販運與性剝削」，愛潑斯坦使用的一架綽號「蘿莉塔快線」（Lolita Express）的私人飛機，曾將女性帶入英國。警察局20日表示，他們正在辨識並聯絡過去及現任、曾在保護職務上與安德魯密切共事的警官。警方正詢問這些警官「在其任職期間所見所聞，是否有任何可能與我們正在進行的審查相關」。貼身保護警官負責王室高階成員的安全，因此對其會面與行程安排具有詳盡了解。