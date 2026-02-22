日本是許多國人熱愛的旅遊目的地，但因地理位置影響，日本與台灣一樣，長期面臨地震的潛在威脅，也發展出日漸成熟的研究與因應機制。近期日本東北大學等組成的研究團隊，在國際期刊發表報告，警告北海道東部外海的千島海溝板塊邊界，似乎處於「強烈固著」狀態，累積的應力若爆發，恐導致規模8以上的強震。
根據《共同社》報導，研究團隊在2019年至2024年之間，在北海道根室沖的千島海溝軸附近、3處海床觀測地殼運動變化，證實板塊邊界能量的累積，幾乎達到100％固著，地殼壓力已達臨界點。
報導指出，海嘯沉積物調查顯示，17世紀該區域就曾爆發規模8.8的超大地震，造成斷層滑動約25公尺，最新研究則估算出，目前該區累積的能量，已相當於斷層滑動20至30公尺的威力。
東北大學的海底大地測量學教授富田史章坦言，數據釋放出的信號相當明確，就是與17世紀同等規模的災難性地震，有可能於不久的未來再度發生，提醒民眾日常就要培養防災意識，做好準備。
原文連結：北海道根室沖にひずみ蓄積 超巨大地震に匹敵、東北大チーム
