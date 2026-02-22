今明兩天（2月22日至2月23日）各地晴時多雲，氣象專家吳德榮表示，白天高溫上看30度，但受輻射冷卻影響，早晚低溫約13度，日夜溫差大，周三（2月25日）起鋒面與東北季風接力報到，北台灣轉雨降溫，周五（2月27日）鋒面通過全台轉雨轉涼，228假期降雨較多，即將進入天氣多變的春季、需持續觀察。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今天台灣天氣晴朗，冷空氣持續減弱，不過早晚溫差仍較大，各地平地最低氣溫約在13度左右，最低溫則是新竹關西的12.2度。

▲近期各地白天溫暖微熱，不過早晚因「輻射冷卻」偏涼，日夜溫差大。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
收假開工飆30度　周三開始變天

吳德榮說明，今明兩天，台灣附近盛行東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地白天溫暖微熱、高溫在30度左右，早晚因「輻射冷卻」偏涼，日夜溫差大，北部13至29度、中部13至30度、南部13至31度、東部13至29度。

吳德榮提及，周二白天各地仍偏暖，下午起北台灣雲量漸增，周三鋒面掠過、北部、東半部將有局部短暫雨，東北季風南下也讓北台灣降溫；周四晚上另一道鋒面逐漸接近，北台灣再轉有局部短暫降雨。

▲年假結束開工後，台灣將受到一波波的鋒面影響，出現明顯降雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
228連假天氣有雨　鋒面接連襲台

吳德榮提到，周五鋒面通過台灣，各地轉雨轉涼，周六雨後多雲、北台灣偏涼；下周日又有鋒面接近、各地偶有局部短暫降雨。下周一、下周二（3月2日至3月3日）鋒面通過，影響範圍擴大、雨勢也較強。

吳德榮強調，周三開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面的對流性、也有一波比一波增強的趨勢。但變化快速、考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

▲未來一周氣溫變化不大，主要是鋒面後的東北季風，會導致北台灣轉涼。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
資料來源：洩天機教室

