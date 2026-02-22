我是廣告 請繼續往下閱讀

智利首都聖地牙哥一條高速公路，當地時間19日發生液化氣爆炸事故，截至發稿時間為止，已知造成6人死亡、多人受傷。事發時監視器也拍攝到濃煙、火焰瞬間吞噬整條公路的畫面，相當駭人。綜合外媒報導，這起爆炸發生在當地時間週四，疑似是因卡車失控、裝載的氣體外洩引起，氣體在短時間內迅速擴散並引發爆炸，波及高速公路上的其他車輛，甚至是附近的停車場。報導形容，爆炸產生的巨大火球和濃煙，在首都多個地區都能看到，在半徑150至200公尺的範圍內都有震感，至少50輛汽車因此受損。智利當局表示，儘管醫護人員盡力搶救數天，仍有傷者因嚴重燒傷不治，令死亡人數上升至6人，包含卡車司機。此外還有15人仍住院治療，其中14人情況危殆。智利的檢察官辦公室已對爆炸事件展開調查，事故卡車所屬的天然氣公司則尚未回應外媒置評的請求。原文連結：