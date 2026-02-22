我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2月22日大年初六國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

大年初六休假日，交通部高速公路局今（22）日預估交通量為96百萬車公里，並預判11路段易塞車，國5北向宜蘭-坪林上午9時恐一路塞到晚上7時，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。高公局指出，昨日初五全日交通量為127.3百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，昨日路況除國1北向新竹湖口及國3北向茄苳寶山於晚間10時紓解、國5北向宜蘭至坪林路段於凌晨12時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8時後大致順暢。至於今日上午0-5時平均交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；預估今日交通量為96百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，預估從早上10時塞到傍晚6時；國1北向苗栗-湖口下午2時塞到晚上8時；國3北向竹山-中興、草屯至霧峰下午4時塞到6時、大山-香山下午2時塞到晚上7時、關西-大溪下午4時塞到晚上7時；國5北向宜蘭-坪林早上9時塞到晚上7時；國4西向潭子系統-豐勢早上10時塞到下午4時；國6西向東草屯-霧峰系統下午2時塞到晚上7時；國10西向仁武-左營端下午3時塞到晚上7時。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶，未繫安全帶事故致死率是已繫者的3.6倍，駕駛及前後座乘客務必全體正確配戴，並手握方向盤，保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。