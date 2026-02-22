我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣田中鎮21日深夜驚傳一起離奇的火警，一輛轎車疑高速衝入民宅後突然起火燃燒，猛烈火勢迅速延燒屋內空間，駕駛一度受困車內動彈不得，情況相當危急。彰化縣消防局在晚間10點34分接獲報案後，立即出動第二大隊轄區分隊，調派10輛消防車、2輛救護車，共23名消防人員及13名義消趕赴現場搶救。消防人員抵達時，發現一棟二樓RC結構、三樓鐵皮加蓋的建築物一樓已全面冒出濃煙與火光，現場還不時傳出呼救聲。消防員緊急破壞鐵捲門入內，發現一名男子受困在起火轎車內，隨即冒險將人救出。經救護人員評估，這名34歲男子全身約45%面積二度燒燙傷，傷勢嚴重，第一時間送往彰化基督教醫院急救。火勢波及一樓客廳及屋內物品，並延燒至二樓部分空間。消防人員佈署水線全力灌救，於晚間10點58分控制火勢，並在11點10分完全撲滅。所幸屋內其他住戶並未受傷。至於轎車為何衝入民宅、是否涉及交通事故或其他因素引發火勢，警方與消防單位仍在進一步調查釐清中。