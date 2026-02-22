我是廣告 請繼續往下閱讀

許多人在過年都會買刮刮樂試手氣，也持續傳出有人刮中大獎的好消息。台灣彩券公司今（22）日透露，一位嘉義斯文男，大年初四睡醒後，一直有股強烈的直覺告訴他「今天一定要去做」，起初不以為意，直到騎車路過彩券行，忽然意識到當天是迎財神之日，腦中念頭再次催促著他「快去彩券行買刮刮樂」，結果買了「1200萬大吉利」，先刮中2000元，之後再刮中大獎100萬元。根據台彩統計，刮刮樂「1200萬大吉利」共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元，統計至2月21日，已刮出3個1200萬元、68個100萬元，其中位在嘉義市西區國華里林森西路266號的「金鑫鑫彩券行」也被刮出百萬大獎。根據代理人鄭小姐轉述，店裡連續2年在大年初四當日都幸運刮出100萬大獎，而今年幸運刮中「1200萬大吉利」貳獎100萬元是一位嘉義斯文男，初四一早睡醒後一直有股強烈的直覺告訴他「今天一定要去做」，腦海中不斷浮現這個念頭，像是有人一直在耳邊提醒、鼓勵，起初他不以為意。直到中獎人外出騎車路過彩券行時，看到店外張貼「1000元刮刮樂中獎100萬元」的中獎彩券，忽然意識到當天是迎財神之日，並且腦中的念頭再次催促著他「快去彩券行買刮刮樂」，便決定停車進去買「1200萬大吉利」刮刮樂，買了第1張幸運刮中2000元，讓他驚喜心跳加速不已，也更加篤定要再繼續刮。直到刮到第4張的時候，他默默對自己說，如果這張沒有中就表示這不是直覺而是巧合，沒想到刮開後真的刮中了100萬元，瞬間讓他驚訝的呆站在彩券行裡面久久不能自己，直呼這一切太不可思議。