台中神店超狂！一人包牌爽抱83萬

▲台中北屯的「錸富裕彩券行」不僅今年初三、初四連兩天開出百萬大獎，去年春節也送出過大紅包，兩年內就累積開出高達9注的加碼獎項。 （圖／翻攝Google地圖）

兩年狂開九注紅包，全台旺鋪大點名

大樂透21日1億元頭獎在台南市仁德區的「滿福寶彩券行」開出。今大年初六，春節加碼百萬大紅包還有211組，不少人都在找運勢最強的彩券行，想一搏成為百萬得主，而台彩就認證，台中北屯的「錸富裕彩券行」是超強運彩券行，初四開出1注百萬大紅包和6注十萬小紅包，兩年累積開出9注春節紅包。台中北屯的「錸富裕彩券行」光是大年初四當晚，這裡就一口氣開出1注百萬大紅包與6注十萬小紅包。最讓人羨慕的是，這7個大獎全被同一位幸運兒獨吞！根據台彩透露，這位客人眼光精準，砸下1萬2600元，用「九連碰」包牌法連買三期，最後如願捧回超過83萬元的豐厚獎金。錸富裕的超強運勢早有預兆，他們不僅今年初三、初四連兩天開出百萬大獎，去年春節也送出過大紅包，兩年內就累積開出高達9注的加碼獎項。當然，全台還有不少靈氣滿滿的彩券行，例如桃園龍潭的「虹文投注站」至今已累積5注春節加碼獎項；而苗栗公館「興煥投注站」與台中西區的「阿蓮一路發」彩券行，也雙雙達成累計6注春節加碼獎的傲人成績，都是年節期間彩迷們愛去踩點的熱門聖地。地址：台中市北屯區昌平路二段1之18號超強戰績：在彩迷圈以超高「紅包中獎率」聞名。近兩年春節加碼期間，已累計開出9注百萬與十萬紅包。今年更讓包牌客一次帶走超過83萬元，堪稱財神爺最愛光顧的熱門站點。地址：桃園市龍潭區東龍路165號1樓超強戰績：從去年春節到今年初四接連發威，目前在第五屆已累積送出5注春節加碼大、小紅包，是龍潭當地想沾喜氣必去的熱門投注點。地址：苗栗縣公館鄉近光路65號超強戰績：店面座落於當地信仰中心五穀宮正後方，被譽為財氣聚集的風水寶地。除了去年春節開出3注加碼獎，今年除夕與初四再添3注，累計已送出高達6注春節紅包。地址：台中市西區五權西六街35號超強戰績：實力非常強悍，前年不只開過大樂透頭獎，近兩年春節更是共開出5注加碼紅包。今年初四又開出1注小紅包，春節加碼的累計開出次數已達6次。