美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，總統賴清德21日深夜喊話，會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通。賴清德表示，針對這兩天美國最高法院作出的判決，以及川普政府宣布改採《1974年貿易法》第122條，對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，整體情勢不僅影響台灣，也對全球經貿秩序帶來衝擊與變數。賴清德指出，行政院長卓榮泰及談判團隊已在第一時間向他進行完整報告，說明判決內容及美方後續政策方向。他強調，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時掌握最新資訊，並就各種可能情境預作準備，請國人與產業界放心。賴清德表示，因應接下來可能出現的變化，政府將持續密切關注川普政府的後續措施與配套作法，並與美方保持緊密溝通與協調。他強調，無論情勢如何改變，政府的目標始終明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，同時確保台灣在與主要競爭國家的比較下，仍能維持相對優勢，並以審慎態度化解任何新局勢可能帶來的風險與衝擊。賴清德指出，台灣擁有全球最具競爭力的產業體系與高度團結的國民，這是面對外在挑戰最重要的基礎。他表示，對台灣的未來發展充滿信心，也相信只要政府與產業、國人攜手合作，就能穩健因應各項變局。賴清德強調，無論外在經貿環境如何變動，政府都將一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全及國人健康為最高原則，審慎評估每一項政策影響，為國家與產業爭取最大利益，確保整體經濟穩定發展。賴清德並表示，新的一年，政府將持續成為國人與產業最堅實的後盾，在變動的國際局勢中帶領台灣安穩度過挑戰，持續大步向前，為台灣創造更有利的發展環境。