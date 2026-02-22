天氣風險公司分析師廖于霆指出，今（22）日東半部偶有飄雨，西半部晴到多雲，各地日夜溫差大，今晚至明（23）日東北季風短暫增強，北部、東北部轉陰雨。周三（2月25日）再有明顯冷空氣南下，北部高溫降至20度出頭、低溫17度，下周末（2月28日至2月29日）還有一波東北季風影響，全台降雨機率提升。
廖于霆指出，今天受到偏東風影響，東半部全天偶爾飄雨，西半部晴到多雲天氣，中部以北早晚低溫16至17度，白天高溫26至28度，南部早晚低溫17至20度，白天高溫27至30度，日夜溫差非常大，東半部早晚低溫則是16至19度，白天高溫25至26度。
開工東北季風稍增強 一周天氣變化快速
廖于霆說明，今晚到周一上半天，會有一波東北季風短暫增強，北部、東北部轉為「多雲時陰陣雨」的天氣，其它地區不受影響，周一白天東北季風快速減弱，僅東半部仍有短暫雨，其它地區是多雲時晴的穩定天氣。
廖于霆提及，未來一周天氣系統變動快速，周一、周二天氣較好，周三有波明顯的東北季風南下，北部、東半部轉為陰陣雨天氣，中南部不受影響，周四到下周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。
全台日夜溫差大 周三、下周末降溫明顯
氣溫方面，廖于霆提到，周一、周二各地仍是「白天暖熱、早晚寒冷、日夜溫差大」的情況，各地白天高溫可達27至29度，低溫則在18至20度。周三因為有冷空氣南下，北部、東北部高溫驟降到20至23度，中南部、東南部仍可維持28至30度左右的高溫。
低溫方面，周三北部、東北部降到17至18度，中南部、東南部19至21度；周四、周五北部、東北部氣溫回升到24至27度，周六、下周日另一波東北季風南下，北部、東北部高溫又降到20度左右，中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28至30度，低溫19至22度。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
開工東北季風稍增強 一周天氣變化快速
廖于霆說明，今晚到周一上半天，會有一波東北季風短暫增強，北部、東北部轉為「多雲時陰陣雨」的天氣，其它地區不受影響，周一白天東北季風快速減弱，僅東半部仍有短暫雨，其它地區是多雲時晴的穩定天氣。
廖于霆提及，未來一周天氣系統變動快速，周一、周二天氣較好，周三有波明顯的東北季風南下，北部、東半部轉為陰陣雨天氣，中南部不受影響，周四到下周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。
氣溫方面，廖于霆提到，周一、周二各地仍是「白天暖熱、早晚寒冷、日夜溫差大」的情況，各地白天高溫可達27至29度，低溫則在18至20度。周三因為有冷空氣南下，北部、東北部高溫驟降到20至23度，中南部、東南部仍可維持28至30度左右的高溫。
低溫方面，周三北部、東北部降到17至18度，中南部、東南部19至21度；周四、周五北部、東北部氣溫回升到24至27度，周六、下周日另一波東北季風南下，北部、東北部高溫又降到20度左右，中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28至30度，低溫19至22度。