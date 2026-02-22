我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南僑集團旗下品牌還包含杜老爺曠世奇派。（圖／資料照，家樂福提供）

點水樓主打小籠湯包 玄彬也曾夜奔品嚐

陳飛龍霸氣拒絕米其林評鑒 小籠包比別人多一摺原因曝

因為南僑集團會長陳飛龍喜歡單數，於是就硬是比鼎泰豐又多了一摺，也因為這一摺，厚度比起鼎泰豐的也略多了一些些，更富有口感。

南僑控股 （1702）昨（21）日公開資訊觀測站公告，南僑控股公司董事長、南僑集團會長陳飛龍逝世，享耆壽90歲。南僑旗下業務除了家喻戶曉的水晶肥皂，更跨足食品餐飲，包含杜老爺曠世奇派、可口奶滋，還有被譽為品質不輸鼎泰豐的「點水樓」，小籠包的好口味讓韓國男神玄彬來台還特地夜奔到店品嚐。南僑集團創始於1952年，始於陳飛龍父親陳其志聯合菲律賓華僑投資由印尼華僑創辦的南僑工業，最初以生產「南僑水晶肥皂」為主，後來跨足業務不少，尤其多個餐飲美食品牌最為民眾知曉，包含杜老爺曠世奇派、點水樓、本場流示範麵店、台北寶萊納餐廳等。其中2025年創立的點水樓全台有7間分店，多設立在北部區域，主打小籠湯包與多樣化的江浙菜。點水樓被不少老饕封為美味度不輸鼎泰豐，但是此外，點水樓的小籠湯包比起他家有兩大特色，首先是鼎泰豐的小籠包標榜「黃金18摺」，，點水樓曾回應《NOWNEWS》記者詢問表示，另外，點水樓的小籠湯包口味多達7種更是其特點，原味之外，還有松露、九層塔、麻辣、翡翠、蟹黃、XO醬等。