挪威越野滑雪巨星克萊博（Johannes Høsflot Klæbo）今（22）日在米蘭冬奧男子 50公里集體出發賽中奪冠，正式達成單屆冬奧6枚金牌的壯舉，成為冬奧史上首位達成此成就的運動員。這場勝利不僅打破了美國速滑名將海登（Eric Heiden）在 1980 年普萊西德湖冬奧創下、高懸近50年的單屆5金紀錄，也鞏固了他身為「滑雪之神」的地位。
經典上坡衝刺 挪威三傑包攬金銀銅
在今日這場漫長的 50 公里決戰中，挪威隊展現了強大的團體實力。克萊博與隊友尼恩蓋特（Martin Loewstroem Nyenget）、艾佛森（Emil Iversen）在比賽初期就突破重圍形成領先集團，並持續拉開與追趕者的距離。
進入最後一圈的關鍵坡道，克萊博展現了他教科書般的「跑山式」滑行技術。他在最後一個山坡猛然加速，瞬間甩開隊友尼恩蓋特。當克萊博滑向終點線時，他指著天空慶祝，隨後在跨越終點線後精疲力竭地倒在雪地上。最終挪威隊成功包攬該項目的金、銀、銅牌。
克萊博的能力有多恐怖，日復一日枯燥但紮實的訓練，讓他擁有強大的體能基礎，本屆冬奧會上，他曾在滑雪上坡時，跑出了每英里不到6分鐘的配速。這或許是史上最偉大的單項體育成就。
職業生涯累積11金 追逐「飛魚」紀錄
現年29歲的克萊博在本屆冬奧參加的6項比賽中全數奪金，目前他職業生涯累積的奧運金牌總數已達到11枚。他目前已超越所有前輩，成為冬奧史上奪得最多金牌的選手。在整個奧運史上（含夏奧），他的金牌數目前僅次於美國游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的23枚。
挪威刷新國家紀錄 金牌數傲視全球
隨著克萊博的這一勝，挪威代表團在本屆冬奧的金牌數已達18枚，刷新了由他們自己在周五剛創下的單屆國家奪金紀錄（原紀錄為16枚）。目前挪威以18金、總獎牌數40枚的成績在獎牌榜上遙遙領先，再次證明其身為冬季運動霸主的不可動搖地位。
克萊柏「單屆6金」紀錄有多恐怖？如果他以國家來計算，那麼他將擠進冬奧史上前20名！在8年內的3屆奧運中，他已經超過了許多國家的獎牌總合，相當讓人感到不可思議。
消息來源：NBC
我是廣告 請繼續往下閱讀
在今日這場漫長的 50 公里決戰中，挪威隊展現了強大的團體實力。克萊博與隊友尼恩蓋特（Martin Loewstroem Nyenget）、艾佛森（Emil Iversen）在比賽初期就突破重圍形成領先集團，並持續拉開與追趕者的距離。
進入最後一圈的關鍵坡道，克萊博展現了他教科書般的「跑山式」滑行技術。他在最後一個山坡猛然加速，瞬間甩開隊友尼恩蓋特。當克萊博滑向終點線時，他指著天空慶祝，隨後在跨越終點線後精疲力竭地倒在雪地上。最終挪威隊成功包攬該項目的金、銀、銅牌。
克萊博的能力有多恐怖，日復一日枯燥但紮實的訓練，讓他擁有強大的體能基礎，本屆冬奧會上，他曾在滑雪上坡時，跑出了每英里不到6分鐘的配速。這或許是史上最偉大的單項體育成就。
現年29歲的克萊博在本屆冬奧參加的6項比賽中全數奪金，目前他職業生涯累積的奧運金牌總數已達到11枚。他目前已超越所有前輩，成為冬奧史上奪得最多金牌的選手。在整個奧運史上（含夏奧），他的金牌數目前僅次於美國游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的23枚。
挪威刷新國家紀錄 金牌數傲視全球
隨著克萊博的這一勝，挪威代表團在本屆冬奧的金牌數已達18枚，刷新了由他們自己在周五剛創下的單屆國家奪金紀錄（原紀錄為16枚）。目前挪威以18金、總獎牌數40枚的成績在獎牌榜上遙遙領先，再次證明其身為冬季運動霸主的不可動搖地位。
克萊柏「單屆6金」紀錄有多恐怖？如果他以國家來計算，那麼他將擠進冬奧史上前20名！在8年內的3屆奧運中，他已經超過了許多國家的獎牌總合，相當讓人感到不可思議。