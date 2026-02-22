今（ 22 ）大年初六迎來春節收假北返車潮，高公局公布國道11處重點壅塞路段，其中國5北向恐連塞10小時。為避開塞車地獄，資深駕駛強烈建議「反向操作」，點名收假日晚間6點後才是最聰明的出發時段，確保行程順暢。
初六國道11處重點地雷路段出爐
依據高公局預判，初六將有11個易車多壅塞的重點路段。北部包含國1苗栗至湖口、國3關西至大溪；中部為國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里等路段；南部則需留意國10仁武至左營端西向路況。詳細路段清單請見下方表格：
預期心理惹禍，提早北返反而易塞
每逢春節連假尾聲，多數民眾為了隔天能有充足的休息時間，往往會抱持「提早出發」的預期心理。然而，不少北漂多年的資深駕駛紛紛在Threads上分享經驗指出，當大家都在初三、初四提前北返時，反而會造成國道塞車情況加劇。有超過20年南北通勤經驗的民眾分享，若跟著多數人的作息移動，很容易長時間受困於車陣中，因此改變出發策略才是防塞關鍵。
老司機避塞解方：晚間6點後出發
針對不想把時間耗在車上的用路人，老司機分享了三個實用解方。第一是「反向操作」，將北返時間延後至收假日（假期最後一天）的晚間6點至7點再出發，由於此時多數家庭早已返家休息，主要車潮已散去，行車最為順暢。第二，若非得在白天移動，務必選擇在凌晨早起出門，其順暢度遠勝於吃飽飯（午餐或晚餐）後才上路。第三，善用高鐵等大眾運輸工具往返，則是完全免除國道塞車困擾的穩妥選擇。
高公局提時段建議，國5避塞撇步 針對無法避開尖峰時段的駕駛，高公局也提出了官方的分流建議。行駛西部國道北向的用路人，南部地區建議在早上9點前出發，中部地區則建議在中午12點前上路。特別是準備行駛國5北向的駕駛，由於預估塞車時間將長達10小時，高公局強烈建議多加利用台9線等替代道路，藉由轉換路線來節省寶貴的交通時間。
|地區
|國道路線
|行車方向
|重點壅塞路段
|北部
|國道1號
|北向
|苗栗－湖口
|北部
|國道3號
|北向
|關西－大溪
|北部
|國道5號
|北向
|宜蘭－坪林（估塞10小時）
|中部
|國道1號
|北向
|西螺－埔鹽系統
|中部
|國道1號
|北向
|南屯－后里
|中部
|國道3號
|北向
|竹山－中興
|中部
|國道3號
|北向
|草屯－霧峰
|中部
|國道3號
|北向
|大山－香山
|中部
|國道4號
|西向
|潭子系統－豐勢
|中部
|國道6號
|西向
|東草屯－霧峰系統
|南部
|國道10號
|西向
|仁武－左營端
