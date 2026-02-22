我是廣告 請繼續往下閱讀

初六國道11處重點地雷路段出爐

地區 國道路線 行車方向 重點壅塞路段 北部 國道1號 北向 苗栗－湖口 北部 國道3號 北向 關西－大溪 北部 國道5號 北向 宜蘭－坪林（估塞10小時） 中部 國道1號 北向 西螺－埔鹽系統 中部 國道1號 北向 南屯－后里 中部 國道3號 北向 竹山－中興 中部 國道3號 北向 草屯－霧峰 中部 國道3號 北向 大山－香山 中部 國道4號 西向 潭子系統－豐勢 中部 國道6號 西向 東草屯－霧峰系統 南部 國道10號 西向 仁武－左營端

預期心理惹禍，提早北返反而易塞

許多民眾為避開收假車流選擇提前北返，往往因預期心理造成國道提早壅塞。

老司機避塞解方：晚間6點後出發

今（ 22 ）大年初六迎來春節收假北返車潮，高公局公布國道11處重點壅塞路段，其中國5北向恐連塞10小時。為避開塞車地獄，資深駕駛強烈建議「反向操作」，點名收假日才是最聰明的出發時段，確保行程順暢。依據高公局預判，初六將有11個易車多壅塞的重點路段。北部包含國1苗栗至湖口、國3關西至大溪；中部為國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里等路段；南部則需留意國10仁武至左營端西向路況。詳細路段清單請見下方表格：每逢春節連假尾聲，多數民眾為了隔天能有充足的休息時間，往往會抱持「」的預期心理。然而，不少北漂多年的資深駕駛紛紛在Threads上分享經驗指出，當大家都在時，反而會造成情況加劇。有超過20年南北通勤經驗的民眾分享，若跟著多數人的作息移動，很容易長時間受困於車陣中，因此改變出發策略才是防塞關鍵。針對不想把時間耗在車上的用路人，老司機分享了三個實用解方。第一是「」，將北返時間延後至收假日（假期最後一天）的晚間6點至7點再出發，由於此時多數家庭早已返家休息，主要車潮已散去，行車最為順暢。第二，若非得在白天移動，務必選擇在，其順暢度遠勝於吃飽飯（午餐或晚餐）後才上路。第三，善用往返，則是完全免除國道塞車困擾的穩妥選擇。高公局提時段建議，國5避塞撇步 針對無法避開尖峰時段的駕駛，高公局也提出了官方的分流建議。行駛西部國道北向的用路人，。特別是準備行駛國5北向的駕駛，由於預估塞車時間將長達10小時，高公局強烈建議多加利用等替代道路，藉由轉換路線來節省寶貴的交通時間。