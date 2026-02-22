我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院9名大法官，台灣時間20日以6比3的票數，判決川普對等關稅政策無效，國民黨籍的前中廣董事長趙少康21日放話，民進黨政府應該反悔並立即收回協議草案，立法院更不可以讓草案通過，否則「誰敢通過我就到法院告誰。」對此，財經網美胡采蘋開酸，質疑現在決定台灣命運的，難道都是這麼沒有財經知識的人？感嘆國家的未來是否就被這些「搞不清楚事實」的人操控。胡采蘋22日上午在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，說川普對等關稅被判無效後，立刻就改用122條款徵收全球10%關稅，國內一些人像是拿到槍，開心大掃射，還有人放話要告立委，誰通過台美ART就告誰，結果今天早上一起床，竟然又從10%上調到15%，打下：「我真的要笑瘋，現在決定台灣命運的都是這麼沒有財經知識的人嗎，我們大家到底是被綁在一個什麼俄羅斯輪盤上。」胡采蘋分析，無論是昨天的10%，或是今天的15%，對於台灣來說，都是最不好的消息，因為關稅不是看絕對值，而是看跟競爭對手誰高誰低，根據白宮在20日發布的122條款國際收支失衡法條，全球統一加徵10%（現在是15%），原文是surcharge，就是在各國原本的稅率上，再加徵10%（現在是15%）的意思。至於為什麼對台灣不好，是因為台灣最主要的競爭對手-韓國，本身有美韓自貿協定KORUS，除了電子業之外，台灣其他大部分產業（集中在傳統產業）的稅率，都比韓國高2%-9%，無論現在加徵多少稅率，台灣又回到了除了電子業以外的不平等稅率地位。胡采蘋指出，當然10%會比15%稍微好一點點，因為東西更貴就更買不起，這是經濟學的價格彈性需求理論，價格每高1%、需求就掉2-3%，問題是在差別稅率下，台灣的東西會比韓國貴2-9%，所以韓國貨會賣得比台灣更好，台灣的彈性需求會掉更多。因此，真正對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，那讓台灣可以跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。最後，胡采蘋也不忘提醒，立法院可以不通過台美ART，沒有任何問題，但等122條款關稅滿150天以後，大家到時就能看看，究竟會發生什麼事，「說好要擋的人、你們千萬不要不擋欸」，直言國家的未來被搞不清楚事實的人操控，好險台灣還是一個民主國家，不然這些人的水準看起來，也沒有比習近平好很多，「真的很嚇人」。