即將開工、收假不孤單！農曆春節今（22）日逢大年初六，全台湧現返北潮，許多民眾帶著怨氣收拾心情，不捨假期結束，對此《NOWNEWS今日新聞》整理出返鄉、收假路途中不無聊的「YouTube／Podcast推薦名單」，迎合了民眾對於「投資理財」、「陪伴閒聊」與「兒童育樂」的需求，不少聽眾反饋直呼：「根本是殺時間救星」、「返鄉不無聊就靠他們了」，一起快來看看吧！
⭐️Podcast推薦名單⭐️
1. 《Gooaye 股癌》／謝孟恭：收聽連結按此
一檔主打財經投資與全球市場動態分析的Podcast節目，主持人謝孟恭最大的魅力在於他能以極度幽默、犀利且「接地氣」的口吻，將生硬複雜的金融趨勢與財報數據，轉化為大眾都能輕鬆咀嚼的白話文。
在 2026 年初全球政經局勢變動劇烈、年後開紅盤之際，節目提供了實用的資金佈局與避險觀念，幫助聽眾在股海中保持冷靜。節目尾聲的Q＆A時間更是一大亮點，謝孟恭直率回應聽眾的疑難雜症，兼具娛樂性與醒世意味，是通勤族的必聽首選。
2.《台灣通勤第一品牌》／李毅誠（誠誠）、張家倫（家倫）：收聽連結按此
被譽為台灣 Podcast 界的「長青樹」，節目由2位性格迥異但默契十足的搭檔主持，主打「什麼都能聊，什麼都不奇怪」，涵蓋社會時事、生活瑣事到職場辛酸，2人的對話風格極具魔性，充滿台式幽默與互相吐槽的日常感。
在2026年的春節期間，推出多集陪伴感極強的閒聊，探討返鄉趣事與親戚間的靈魂拷問，完美填補了連假的枯燥時光，除了無厘頭的幹話，節目也常邀請各界達人訪談，憑藉獨特的切入點引導來賓展現最真實一面，成功將娛樂與深度完美結合。
3.《吳淡如人生實用商學院》／吳淡如：收聽連結按此
由知名作家兼主持人吳淡如創立，節目聚焦於實用理財、自我成長、商業思維與人生哲學，有別於艱澀的學術理論，她憑藉深厚的文字功底與豐富歷練，將商學院的知識融入日常生活的選擇題中。
節目精準探討了如何擺脫窮人思維、進行資產配置及抗通膨的生存法則，吳淡如的語氣溫柔卻堅定，總能一針見血指出人們的投資盲點，鼓勵聽眾提升「財商」，每集時長適中且含金量高，適合於零碎時間吸收知識，深受熟齡聽眾與職場白領喜愛。
4.《好味小姐開束縛我還你原形》／好味小姐（脆脆）、阿斷、很煩：收聽連結按此
由「好味小姐」團隊延伸出的 Podcast，以極度放鬆的日常閒聊為基調，3位主持人之間的互動充滿化學反應，話題多半圍繞在育兒、夫妻相處、養貓趣事與生活瑣事，引發廣大聽眾共鳴。
他們不談嚴肅大道理，而是以強大的「陪伴感」取勝，成為聽眾做家事或睡前紓壓的最佳良伴，節目最大的特色是2人毫不做作的笑聲與自然流露的生活小智慧，彷彿是最親近的朋友在耳邊閒聊，是台灣療癒系Podcast的代表作。
⭐️YouTube、Podcast推薦名單⭐️
1.《百靈果News》／凱莉（Kylie）、Ken：收聽連結按此
自稱「華語界最自由的雙語國際新聞」，節目以輕鬆、戲謔甚至百無禁忌的口吻解讀國際時事與台灣現象，打破了傳統新聞嚴肅的框架，2人透過獨特視角將複雜的地緣政治轉化為通俗內容，並強烈鼓勵聽眾進行批判性思考，拒絕盲目接受單一觀點。
其精華單元「The KK Show」邀請的來賓跨足政界、網紅至非主流文化圈，自由奔放的訪談常挖出來賓不為人知的一面，儘管大膽言論時常引發社會討論，但其強大的社群凝聚力、影響力及討論度，讓「百靈果News」始終擁有極高的聲量。
2.《呱吉》／邱威傑（呱吉）：收聽連結按此
節目充滿呱吉濃厚的個人色彩，涵蓋對社會時事的敏銳觀察、次文化熱愛、生活荒謬經歷，以及中年男子的浪漫哲理。呱吉說話節奏明快且極具渲染力，冷靜反思與社會現象的犀利點評，成為節目最為人上癮的關鍵。
呱吉不迎合主流市場，敢於表達具爭議性的逆風觀點，這種真誠且不修飾的態度吸引了大量死忠聽眾，無論是個人獨白還是邀請團隊閒聊，他總能將日常話題引導至深層思考，讓聽眾在聆聽這份「有聲日記」時獲得強大共鳴。
3.《唐陽雞酒屋》／唐綺陽：收聽連結按此
被譽為「國師」的星座專家唐綺陽，將占星學的深刻理解與溫暖陪伴感延伸至Podcast領域，節目除了提供每週星座運勢，更深入探討人際關係與自我探索議題，提供了詳盡的上半年運勢分析與生存指南，成為聽眾新年規劃的精神指引。
節目氛圍宛如溫馨的居酒屋，唐老師以知心大姐的姿態與聽眾交心，剖析現代人的情感焦慮並給予實用建議，這種結合玄學與心理諮商的療癒風格，是許多人安定心靈的避風港。
4.《禎甄要chat內》／胡小禎、李佩甄：收聽連結按此
胡小禎、李佩甄閨密組合主持，主打熟女視角的生活閒聊、兩性關係與婚姻甘苦談，2位主持人憑藉多年的閱歷，展現出極佳默契與毫無包袱的幽默感，辛辣直白的對話讓聽眾在年節期間捧腹大笑。
在 2026 年前兩個月，她們推出了多集特別企劃，大聊過年趣事與婆媳生存指南，更不避諱談論感情挫折，以過來人姿態給予最真實的安慰，核心魅力在於毫不掩飾的真性情，聽她們聊天宛如參與一場下午茶，是現代女性抒發生活壓力的極佳管道。
