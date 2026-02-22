我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌仔戲國寶王束花辭世，享耆壽91歲，讓戲迷與文化界人士感到不捨與惋惜。（圖／民權歌劇團提供）

曾獲新北市政府公告認定為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者的國寶級藝師王束花，已於2月12日辭世，享耆壽91歲。她與丈夫林竹岸共同創辦的「民權歌劇團」發布訃音，證實了老團長夫人隨菩薩修行的消息，讓無數戲迷與文化界人士感到不捨與惋惜。劇團表示，王束花以愛和笑容溫暖每個人，希望戲迷與親友們以愛和思念送別王束花，懇辭奠儀。民權歌劇團在公告中表示，王束花藝師以一生的溫柔與堅定，守護並傳承歌仔戲藝術，也用愛和笑容在每個人的心裡留下溫暖的記憶。為了讓親友與戲迷能送阿媽最後一程，劇團也公布了相關的治喪資訊，安靈地點為鼎佑會館（新北市板橋區長江路一段16號），日期待後續公布，懇辭奠儀。劇團呼籲，敬請大家以祝福與思念，陪束花阿媽走完最後一程。王束花生於1935年，來自台南的歌仔戲世家。自幼耳濡目染的她，12歲便進入內台劇團「明春園」學戲。在父親的悉心栽培下，她精通歌仔戲曲調，跨界學習南管與北管曲調，巧妙運用於演出之中。16歲時，她轉至「新賽樂劇團」專攻花旦，拜京劇名伶李永雄為師，從京劇基本功練起，奠定了極為扎實的身段基礎與劇目底蘊。1970 年，她與丈夫林竹岸攜手創立「民權歌劇團」，至今已逾半世紀。王束花的演藝生涯超過一甲子，見證並參與了歌仔戲從內台、廣播、賣藥團、外台到現代劇場的不同發展時期。她具備深厚的「腹內滾」做活戲功力，唱、唸、做、表皆細膩精湛，深耕民戲與文化場公演，2020年正式獲得新北市政府公告認定為傳統表演藝術歌仔戲保存者。