馬年到來，不少人開心領到年終獎金及新年紅包，但如何妥善運用此筆資金「錢滾錢」？尤其想投資股市又怕已處高檔，還沒決定怎麼投資，銀行高利存款就成為資金暫時停泊處，目前銀行美元定存年息最高還有8.8%，而新台幣活儲、活存甚至還高於定存，最高更有15%，既能賺取高利息，還能保有隨時出手進場投資的靈活性。不過，由於各家銀行存款優惠天期長短不一，有些也有門鑑限制，建議多比較，並可先試算存滿後實際可拿到的利息有多少，會比單純比較活存年利率更為實際。以存款利率高低來看，目前純網銀樂天國際銀行與聯邦NEW NEW Bank祭出的新戶年利率15%為最高，其中樂天提供新台幣5萬元以內額度享有10天優惠天期，聯邦則為新台幣10萬元以內享1個月優惠天期，如以各家最高額度與優惠天期計，樂天新戶約可領息新台幣205元，另聯邦新戶則約可領息新台幣1250元。至於優惠利率次高的王道銀行的新戶，雖利率為次高，但天期及額度都較前兩者為高，可享2個月新台幣10萬元內年利率8.8%優惠、10萬至20萬元2.1%優惠，如以20萬元資金存滿2個月計，約可領到1820元的利息，可賺得的利息錢最多。另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享新台幣10萬元內最多2個月3.5%的優惠利率，以及新台幣5萬元1個月3%的優惠利率，分別可拿到新台幣584元及新台幣125元，綜合以上，若要賺得最多新戶存款利息，有20萬以上活期存款的民眾可選王道銀行，賺得的利息錢最多，活期存款較少額的則可選聯邦銀行。此外，新戶活存優惠的天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠之後，再接軌繼續賺高利活存優惠。在一般存戶（即舊戶）皆可適用的高利活存優惠方面，賺得存款利息金額最多的一樣為王道銀行，王道銀行存戶則只要從他行轉入單筆新台幣5萬元以上到王道帳戶，之後的6個月期間，便可享有20萬元以內年利率2.1%優惠，20萬至100萬元的資金年利率也有1.5%，如以存款20萬存滿6個月計，民眾約可領息新台幣2100元，如存款金額達100萬且存滿6個月，則可領息約新台幣8100元。華南銀行完成任務SnY數位帳戶則提供10萬元內年利率2.3%優惠，優惠期間1個月，以最高額度存滿30天計，民眾約可領息新台幣190元；此外，第一銀行iLEO數位帳戶則提供存戶活動期間內可享12萬元內，年利率2%優惠，如民眾今以資金12萬元存滿11個月計算，約可領息新台幣2200元。新戶開自至3月31日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶日起至4月30日下午3時30分止，可享美元1個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額1000美元，單筆最高上限為15000美元，每人限存1筆。另外，不限新舊戶，符合相同新資金條件的新增存款，可享新資金美元3個月期定存年利率4.6%優惠，另不限新舊資金可享美元3個月期定存年利率4.1%優惠，前述各美元定存優惠方案，單筆起存金額皆為美元300元，單筆最高上限皆為美元10萬元整。開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資產配置與風險分散的重要選擇。台新Richart數位銀行於馬年推出誠意滿滿的「新春美元優惠大禮包」，至4月1日推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率；透過他行匯入Richart帳戶，或使用Richart APP換匯皆可承作。此外，更限時限量提供他行或海外美元匯入，單筆收款滿2000美元，享最高200元回饋(需領券)，協助小資族利息最大化、費用最小化，創造更高理財效益。以最受客戶青睞的1個月期美元定存6%優利方案為例，若存滿10000美元，期滿可領約新台幣1550元利息，適合需短期資金靈活調度、快速創造收益的需求；3個月期美元定存年息4.8%，同樣以存滿10000美元試算，期滿可領約新台幣3720元利息，更適合穩健布局美元資產的客戶，兩種方案可依客戶資產配置彈性搭配、同時承作，且每人皆無承作額度上限。凱基銀行也建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用高利專案存款可有效放大資產。針對年終獎金集中入帳的上班族，有較多資源可進行配置，建議可選擇美元高利定存或新臺幣高利活存方案進行配置。以凱基銀行來說，美元高利定存承作天期3個月，年利率最高6%，單筆最低起存1000美元，可透過客服、分行臨櫃申辦。至2月底臨櫃或透過Fubon+行動銀行以新資金或換匯資金申辦美元、澳幣、日圓及歐元定存，可享有最高美元4.6%、澳幣6%、日圓8%與歐元5%的優惠利率。至3月6日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，均可承作1個月或3個月期美元定期存款，最低承作金額為3000美元，即可享年利率3.5%；若達25000美元以上，年利率再升級至3.6%。個人戶與公司戶皆可參與，並可透過行動銀行 APP、個人網銀、企業網銀、EOI 或臨櫃辦理，手續便利。至4月30日推出「外幣優利定存專案」，提供4種外幣的優惠定存利率，幣別涵蓋美元、澳幣、歐元及日圓，其中符合最低承作金額美元、澳幣及歐元1888元起，或日幣188888元起，即可於全台各分行臨櫃辦理，並分為「新資金優利定存」及「換匯優利定存」兩類，前者美元定存1個月及6個月年息3.5%、3個月年息3.55%，換匯優利定存1個月及3個月期年息3.6%。