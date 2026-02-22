我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明（如圖）回應澳門賭博爭議是AI造謠新聞。（圖／黃曉明微博）

中國男星黃曉明去年被爆料在澳門賭場大賭7天，最後輸了10.3億人民幣（約台幣47億），掀起許多網友熱議，他日前登上節目《宇宙閃爍請注意》時，親自回應當時狀況，同時表示該訊息為AI捏造：「一聽就是假的，但居然有很多人相信了」，無奈表情全寫在臉上。黃曉明近日登上綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，和現場來賓一起玩起吹牛遊戲，每個人需要分享一個故事讓大家猜測真偽，沒想到黃曉明直接說：「我在澳門輸了十幾個億。」話一說出來讓全場來賓笑瘋，紛紛直呼「假的假的！」隨後黃曉明也公布答案：「確實是假的。」黃曉明表示整起事件和AI生成謠言有關，他透露現在的AI可以快速拼湊出一篇新聞，並在其中夾雜真實、虛假資訊，因此就算是假新聞看起來也是非常逼真，黃曉明無奈地說「一看就是假新聞，但就是有很多人相信了。」呼籲大家再看到網路訊息的當下不要馬上相信，應該用理性判斷資料來源，擁有媒體識別能力才能夠在這世代站穩腳步。去年微博八卦消息指出，某位「一線男星」在澳門豪賭，最後輸了10.3億人民幣（約46億台幣）的資產，周杰倫、黃曉明被輪番點名，為此黃曉明親自出面曬出自己在拍戲的照片，並在貼文中還愜意地說：「拍著拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！」結果被網友狠酸：「你輸了10億啊」，懷疑黃曉明就是澳門賭博欠在的男明星，對此，黃曉明親自回覆對方：「歡樂豆嗎？（騰訊QQ遊戲積分）」幽默化解網友的挑釁，黃曉明透過開玩笑的舉動否認賭博。