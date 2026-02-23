買房除了看坪數，公設比與管理品質更是居住品質的關鍵。近日有網友在臉書社團《靠北建商2.0》發文，透露自己當初為了「低公設比」買下新興的「新加坡式大樓」，原以為撿到便宜，沒想到入住後因管理費過低導致社區失序，淪為垃圾堆積、車位被霸佔的混亂狀態，讓苦主崩潰直呼：「住滿五年一定賣房逃走！」
管理費僅收800元，竟成素質「分水嶺」？
原PO表示，當初看中新加坡式大樓（ 也稱新加坡式建築）室內空間大且房價親民，入住後管委會決議每月僅收800至1200元管理費。不料「便宜」卻成惡夢開端，疑似因門檻低吸引不少品德不佳的住戶，不僅有人將裝有尿布、狗便的垃圾棄置電梯口，甚至有人嫌自家機械車位不穩，竟理所當然地霸佔他人的平面車位，甚至出言恐嚇：「我車太重，掉下來壞掉誰賠？」
私有地警察難管，機械設備損壞變「死結」
除了鄰里問題，硬體維護更陷入僵局。社區管理費帳戶餘額不足兩萬，根本付不起損壞的機械停車位維修費，導致上下層住戶互槓。此外，因社區通道屬私有土地，警察無法針對違停汽機車開罰，造成通道遭鐵鍊鎖地霸佔，連垃圾車都進不來。原PO感嘆，原本以為買到高CP值美宅，現在卻連丟垃圾都要走40公尺，居住尊嚴盡失。
網友熱議：是人的問題還是建築類型？
貼文引發熱烈討論，多數網友認為這是個案，與建築類型無關，紛紛留言：「買透天也是會遇到沒水準的鄰居吧？」、「管委會沒有發揮正常功能才是重點」。也有不少人認為「房價決定住戶素質」是千古不變的定律，並指出戶數過少的社區確實容易面臨經費短缺與維護困難。
專家建議：購屋前應評估「長遠維管能力」
臉書粉專「好宅攻略」分析，新加坡式建築優點就是低公設比，單總價較親民。但缺點就是，社區規模較小、沒有公設、管理不如大樓型社區完整。專家也提醒，若戶數過少且管理費過低，未來面臨電梯、機械車位大修時，極易因經費不足導致停擺。
善用存證與申訴，四大招甩開惡鄰糾紛
面對令人頭痛的鄰里問題，住宅消保會創會理事長吳翃毅曾建議，民眾可視糾紛類別採取「四大招」自保。第一招「公安申訴」：若鄰居在逃生口堆放雜物，涉及公共安全可直接向消防局申訴。第二招「衛生檢舉」：寵物造成異味或排泄問題，可向地方政府工務局或建管處檢舉。
第三招則是「環保糾舉」：針對煙味、噪音或異味，可請環保局介入稽查。第四招「法律攻勢」：若遇漏水不理，吳翃毅建議採取「存證信函、提告、調處」三動作同步執行，以法律手段保全權益。透過這四種管道多管齊下，才能有效應對不同類型的惡鄰行為。
蒐證為王，專家提醒先做「紀錄」保心安
馨傳不動產智庫執行長何世昌也曾提醒，發生噪音或異味糾紛時，務必先找管委會做正式紀錄，避免直接衝突。若需進一步鑑定，可尋求領有環保署證照的專業人員進行檢測，在管委會見證下取得具法律效力的證據。專家強調，「千金買房、萬金買鄰」，在採取法律行動前，完善的證據保全才是自保的關鍵。
💡 房產小百科：什麼是「新加坡式建築」？
這類建築近年在高雄大寮、林園、屏東及台南善化等地悄悄興起。最大特色是「停車場設在一樓」，不像傳統大樓開挖地下室。通常為5至7層樓的電梯公寓，因缺乏管理室、交誼廳等公設，公設比僅約25%至28%，主攻追求高CP值的自住客市場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
