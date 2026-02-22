我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，國民黨立委翁曉玲說，立法院已無審查台美對等貿易協定必要。翁曉玲表示，川普政府課徵關稅「於法無據」，美國最高法院的裁定可謂「財神送大禮」，讓全球貿易秩序回到法治正軌，值得注意的是，川普任內提名的兩位大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）明確反對川普的關稅政策，展現司法超然獨立的風骨。翁曉玲指出，既然川普政府的關稅政策缺乏法源，台美雙方簽署的「對等關稅貿易協定」也應隨之失效，立法院無需再行審查。她呼籲，民進黨政府不應因壓力而退縮或保持沉默，應效法美國中小企業的勇氣，對協定的合法性提出質疑，維護國家與產業利益，而非坐以待斃。翁曉玲最後強調，這項裁定對台灣來說是一個及時的法治保障，有助於暫停被認為「喪權辱國」的協定，並為未來台美經貿談判提供正當性與操作空間。她認為，政府應積極審視協定內容，確保台灣在國際貿易中不受不合理限制，保障產業及經濟發展的最大利益。