我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮鯉魚潭風景區在大年初三發生天鵝船翻覆事故，9歲男童遭船罩住受困，被救出時已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，國民黨立院黨團總召傅崐萁說，鯉魚潭主管機關是交通部觀光署花東縱谷國家風景管理處，花蓮縣政府沒有管轄權，但一出事，中央馬上切割，只要事情發生在花東，中央政府就可以裝作看不見？傅崐萁表示，類似悲劇一再重演，不能僅以「意外」兩字帶過，中央政府應正視管理與安全機制是否長期失靈，每當事故發生，中央往往與地方切割責任，卻忽略自身長期管理作為是否到位。他並提及過去堰塞湖事件，認為模式如出一轍，平時缺乏積極改善，事後卻爭論權責歸屬，最終承擔後果的仍是當地居民與遊客。談及觀光發展，傅崐萁表示，花蓮對外直航航線的開拓，包括香港與韓國仁川等航班，多由地方主動協調爭取。他指出，根據統計，去年台灣觀光逆差擴大至7009億元，國人出國旅遊人次達1894萬餘人次，創下新高，但來台旅客僅857萬餘人次，顯示整體觀光政策仍有檢討空間，中央應提出更具體對策。傅崐萁強調，交通與觀光政策攸關國家產業發展與區域均衡，花東並非邊陲地帶，人民生命安全也不應分中央或地方。他呼籲中央政府拿出負責任態度，強化風景區安全管理與交通韌性建設，避免公路鐵路頻繁中斷的情況再度發生。他認為，唯有提出具體改善作為，才能真正回應民眾期待，讓悲劇不再重演。