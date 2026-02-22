我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟休賽季轉戰舊金山巨人的外野手貝德（Harrison Bader），坐鎮打線核心，搭配農場新秀的速度與活力，以色列盼以整體戰力與效率型進攻，在邁阿密寫下驚奇篇章。（圖／路透／達志影像）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）提供棒球選手一個代表祖國出征、在全球舞台上追求冠軍榮耀的機會。這項賽事也讓一些擁有國際血統的美國頂尖球員，有機會披上其他國家的戰袍。。在上集中，我們將率先揭曉前5位球員的特殊血統淵源。作為大聯盟目前唯一現役的巴哈馬籍球員，這將是齊森姆二世第二度參與經典賽，他曾於2016年的資格賽中為英國隊效力。出生於康乃狄克州諾瓦克的。然而維恩托斯的多元文化根基不僅於此，他的父親出生於多明尼加，而他的祖父則是波多黎各人，豐富的血統背景讓他成為國際賽場上的獨特存在。父親為猶太裔的哈里森·貝德（Harrison Bader），原本有意在2023年代表以色列隊出賽，但前一年因傷病困擾的賽季迫使他不得不退出比賽。不過貝德當時並未把話說死，仍保留了未來參與以色列國家隊的可能性，而如今2026年賽事的到來，終於讓他等到了這個圓夢的機會。母親擁有波多黎各與古巴血統的諾蘭·亞瑞納多（Nolan Arenado），在過去兩屆經典賽中都是美國隊的明星球員，更曾在2017年擊敗波多黎各幫助美國隊奪下冠軍。不過這次他將轉換陣營，另一位則是羅根·艾倫（Logan Allen），他的母親在巴拿馬出生長大，這讓他取得了代表巴拿馬參賽的資格。艾倫曾在2023年首度嘗試挑戰經典賽，但當時他正處於大聯盟與小聯盟之間浮沉的階段。如今這位出生於佛羅里達州阿爾塔蒙特斯普林斯的投手，已成為克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）陣中站穩腳跟的大聯盟球員，他終於迎來了在國際舞台上展現實力的機會。