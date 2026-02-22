我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，立法院副院長江啟臣說，川普2.0就是「關稅是武器、交易是目的」，台灣只有提升競爭力才是王道。江啟臣說，關稅政策的調整過程變化相當快速，從去年4月提出32%，之後降為10%，8月又調升至20%，今年1月出現15%，近期則在10%與15%之間來回變動。雖然數字不斷修正，但背後邏輯一致，就是透過關稅作為談判籌碼，在雙邊或多邊貿易互動中爭取優勢。針對美國聯邦最高法院推翻川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅政策，江啟臣認為，這項裁定雖限制川普不得再依該法行使相關權力，但並不代表關稅工具就此消失。他指出，川普仍可能透過貿易法、貿易擴張法等其他法律依據推動相關措施，因此可預見短期內貿易議題仍會持續拉鋸。江啟臣強調，對台灣而言，面對快速變動的國際經貿情勢，政府必須隨時掌握動向並做好準備，尤其要為台灣產業提供因應方案與支持。不過他也指出，從中長期來看，關鍵仍在於產業升級與提升競爭力，「只有提升競爭力才是王道」，唯有強化自身實力，才能在國際貿易環境變動中維持穩定發展。