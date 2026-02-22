世界棒球經典賽（World Baseball Classic）不僅是全球最高層級的棒球賽事，更是許多MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星尋根並代表家族血脈出征的舞台。在上一集的報導中，我們介紹了包含轉戰波多黎各的諾蘭·亞瑞納多（Nolan Arenado）等5位球員。在下集的報導裡，我們將繼續揭曉另外5位擁有多國背景的頂尖球星，看看他們如何透過經典賽的舞台，向自己的家鄉或家族歷史致敬。
克克重返墨西哥陣容柏格茲五度為荷蘭效力
出生於墨西哥蒂華納的亞歷杭德羅·克克（Alejandro Kirk），在去年10月成為史上首位在世界大賽中擊出全壘打的墨西哥籍球員。克克曾在2023年因為孩子的出生而退出經典賽，如今他終於有機會在全球舞台上代表他的祖國出征。
出生於阿魯巴島橘城的桑德·柏格茲（Xander Bogaerts），由於阿魯巴是荷蘭王國的構成國，因此具備代表荷蘭隊參賽的資格。這將是柏格茲第4次參與經典賽，也是他第5度披上荷蘭隊戰袍，他過去曾幫助荷蘭隊奪下2011年世界盃棒球賽冠軍。
諾拉首度出征義大利威爾斯重砲挹注多明尼加
在路易斯安那州巴吞魯日出生長大的亞倫·諾拉（Aaron Nola），父系家族擁有義大利血統，他的祖父母正是出生於義大利一個與他同名的小鎮諾拉（Nola）。現在身為費城費城人（Philadelphia Phillies）前段輪值先發投手的諾拉，將迎來職業生涯首次代表義大利隊登板投球的機會。
透過父親傳承墨西哥血統的賈倫·杜蘭（Jarren Duran），根據大聯盟官方報導，他將祖母與阿姨的肖像刺在身上以紀念家族血脈。早在2021年杜蘭初嚐大聯盟滋味時，他就開始思考該在經典賽代表哪個國家出賽。兩年後杜蘭披上墨西哥隊戰袍，幫助球隊一路殺進準決賽才敗給日本隊。如今杜蘭將以先發外野手的身分再次代表墨西哥出征。
在拉斯維加斯出生長大的奧斯汀·威爾斯（Austin Wells），因母親家族的血統而獲得代表多明尼加參賽的資格，他的外祖父母正是來自多明尼加。威爾斯在2025年賽季轟出生涯新高的21發全壘打，他的加入將讓本就令人生畏的多明尼加打線更具破壞力。
