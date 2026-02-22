我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費城費城人諾拉（Aaron Nola）將迎來職業生涯首次代表義大利隊登板投球的機會。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）不僅是全球最高層級的棒球賽事，更是許多MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星尋根並代表家族血脈出征的舞台。在上一集的報導中，我們介紹了包含轉戰波多黎各的諾蘭·亞瑞納多（Nolan Arenado）等5位球員。出生於墨西哥蒂華納的亞歷杭德羅·，如今他終於有機會在全球舞台上代表他的祖國出征。出生於。這將是柏格茲第4次參與經典賽，也是他第5度披上荷蘭隊戰袍，他過去曾幫助荷蘭隊奪下2011年世界盃棒球賽冠軍。在路易斯安那州巴吞魯日出生長大的亞倫·，將迎來職業生涯首次代表義大利隊登板投球的機會。透過父親傳承墨西哥血統的賈倫·杜蘭（Jarren Duran），根據大聯盟官方報導，他將祖母與阿姨的肖像刺在身上以紀念家族血脈。早在2021年杜蘭初嚐大聯盟滋味時，他就開始思考該在經典賽代表哪個國家出賽。在拉斯維加斯出生長大的。威爾斯在2025年賽季轟出生涯新高的21發全壘打，他的加入將讓本就令人生畏的多明尼加打線更具破壞力。