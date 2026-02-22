我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣旅客又成失格旅人！一位吳姓民眾在日本山形縣觀光時入住當地老牌「藏王溫泉」高砂屋旅館，事後在旅館Google評論上留下 2星負評批判旅館設備老舊、CP 值低。意外遭店家反擊揭露其奧客行徑，不僅擅自跑去其他房間住，還將公用冰箱和公共空間搞得一團混亂，讓許多台灣人紛紛直呼不好意思。高砂屋旅館在最新一份聲明強調，他們並不會將台灣人當麻煩製造者。這位吳姓男子去年12月造訪「高砂屋旅館」後，今年1月在Google評論留下兩星負評，抱怨旅館設備老舊，CP值低。業者罕見長文回應，揭露該名旅客4大惡行，首先是擅自闖入一間已預訂給其他客人的房間休息，對旅館造成極大不便；第二是將自己攜帶購買的冷凍螃蟹放在冰箱後流出汁充滿走廊。不僅如此，吳姓男子在客房內留下難以去除的污漬，牆面也多處髒污，需花費大量時間與人力進行清潔。甚至惡意刁難旅館人員，要求換房後又以「搬行李太麻煩」為由表示不需要換房，大大造成業者不便。事件在台灣社群發酵，高砂屋的Google評論下方湧入大量台灣網友給予 5 星評論聲援，旅館業者先是發出表示，「我們得知因為台灣社群媒體上的貼文，讓許多人知道了『高砂屋』的存在。收到眾多鼓勵與溫暖留言由衷感激。雖然過去曾面臨種種問題，但我們會一一克服，努力成為一家能讓所有客人都感到滿意的旅館。我們深刻感受到台灣人的禮貌、認真、開朗與親切，也明白這次狀況僅屬偶發事件，並不代表所有台灣人。」高砂屋昨深夜又發出貼文回應，指出這一事件已登上台灣新聞媒體，在事情擴大到超出當事人(指業者自身)知情範圍、並引發誤解之前，想先做出說明。撰寫評論的客人給了我們較低的評分，但這同時也是旅館本身的問題。例如，設施較老舊，且客房內沒有廁所或淋浴設備。雖然這些情況在訂房前透過查詢資料即可得知，但也確實有不少旅客未事先確認。至於價格方面，目前為旺季期間的收費標準。對於此次低評價，我們感到有責任，並將努力加以改善。業者表示，關於先前的回覆，內容基本屬實，旅客之間在禮儀與常識方面出現問題的情況偶有發生，且並不限於這位客人。因此，這類情況與國籍無關，我們並不認為「台灣人」是製造麻煩的一方。最後，業者強調，沒有感到特別憤怒或悲傷，維持正常的旅館營運。懇請各位保持冷靜無需過度渲染，在事情解決之前理性關注事件發展。